Metaverse está fora, Appleverse está dentro para o fone de ouvido AR/VR da Apple

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O fone de ouvido AR/VR da Apple está mais próximo do que nunca com a empresa apoiada na produtividade e integração de aplicativos, um relatório reclama antes de um lançamento em 2023.

Já há algum tempo esperávamos que a Apple lançasse um fone de ouvido AR/VR próprio, com relatórios que continuam a apontar para um lançamento em 2023. Agora, Mark Gurman da Bloomberg diz que o desenvolvimento do sistema operacional do fone de ouvido está "embrulhando" e que os movimentos dos funcionários sugerem que a empresa está se concentrando em trazer alguns aplicativos familiares para a plataforma.

Escrevendo em sua newsletter semanal Power On, Gurman diz que a primeira versão do sistema operacional dos fones de ouvido tem o codinome Oak, e já está quase completa. Além disso, Gurman acredita que a Apple mudou um executivo da iWork para a equipe de fones de ouvido, apontando para um foco de produtividade para um dispositivo que deve custar mais de $3.000 / $2500 / EUR2900.

"Antes de se juntar ao grupo de headset, [Yaniv] Gur supervisionou a engenharia para os aplicativos iWork (Páginas, Keynote e Números), além dos Books, Notes e News apps em todas as plataformas da empresa", diz Gurman, Ele então acrescenta que "a equipe de headset já tem um chefe de sistema operacional, Geoff Stahl, então a nomeação de Gur me sugere que a empresa está desenvolvendo um conjunto de aplicativos de produtividade para o headset".

Outras empresas já impulsionaram os usos de produtividade para seus próprios fones de ouvido, com Mark Gurman da Meta apostando aparentemente na empresa o fato de que as pessoas vão querer realizar reuniões de escritório no Metaverse. Mas a Apple parece disposta a impulsionar seus próprios aplicativos iWork como parte de uma agenda mais ampla 'Appleverse', com a empresa também trabalhando para que os desenvolvedores usem aplicativos quando construírem aplicativos para o fone de ouvido. Os desenvolvedores de aplicativos para iPhone e iPad já usam aplicativos Intents para se conectar a coisas como Siri e Shortcuts.

Espera-se que o rumor de que o fone de ouvido Apple apresente mais de uma dúzia de câmeras para rastreamento e dois monitores 8K, enquanto o suporte biométrico com íris-sensing também é esperado. O fone de ouvido Apple, que se pensa ser chamado de Reality One ou Reality Pro, também terá várias CPUs semelhantes a Mac, talvez explicando o alto preço.

Escrito por Oliver Haslam.