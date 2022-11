A revelação do fone de ouvido AR/VR da Apple pode estar a apenas meses

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O fone de ouvido AR/VR de longa duração da Apple pode finalmente estar prestes a entrar em produção em massa, com um anúncio logo em abril de 2023.

Há vários anos ouvimos falar da entrada da Apple no mercado de fones de ouvido AR/VR, e agora um novo relatório afirma que a produção em massa do produto poderia ter início em março de 2023. Pensa-se que a empresa poderia então anunciar o produto apenas algumas semanas mais tarde, possivelmente em abril. Entretanto, com o evento da Conferência Mundial de Desenvolvedores (WWDC), que provavelmente ocorrerá em junho, é possível que a Apple adie até lá.

O mesmo relatório também tem o fornecimento inicial da Apple como sendo extremamente limitado, embora as expectativas sejam de que um preço alto esperado também sirva para reduzir a demanda. Para esse fim, o relatório acredita que o fone de ouvido da Apple "visa principalmente os mercados comerciais", embora ainda não esteja claro o que isso significa ou por que a Apple entraria em tal mercado.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Espera-se que os fones de ouvido em si apresentem silício Apple semelhante ao Mac, displays de alta resolução e várias câmeras a bordo - até 14 - para fins de rastreamento. O suporte para a leitura da íris também é considerado um recurso notável, permitindo que várias pessoas compartilhem um fone de ouvido e que o dispositivo saiba quem o está usando em um determinado momento. Relatórios anteriores também sugerem que a Apple está usando materiais mais leves que alguns de seus concorrentes com fones de ouvido, permitindo que as pessoas usem o fone de ouvido por mais tempo sem desconforto.

Escrito por Oliver Haslam.