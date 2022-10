Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Há rumores de que os próximos fones de ouvido de realidade mista da Apple terão câmeras projetadas para escanear os olhos de um usuário, permitindo a autenticação biométrica. O recurso significaria que as pessoas poderiam pagar por compras e assinar aplicativos e serviços usando apenas seus olhos.

O recurso, que provavelmente se comportaria de maneira semelhante ao Face ID que já é usado nos iPhones e iPads da Apple, também tornará mais fácil para várias pessoas usar o mesmo fone de ouvido em momentos diferentes, de acordo com um relatório da The Information. Essa é uma característica que faria o fone de ouvido Apple se destacar entre os produtos concorrentes, como o Meta's Quest Pro.

O mesmo relatório continua apontando para o uso de 14 câmeras diferentes, em comparação com as 10 do Quest Pro. Espera-se que as câmeras extras permitam que o fone de ouvido Apple rastreie com mais precisão o corpo de seu usuário, incluindo as pernas.

Citando duas pessoas que trabalharam no projeto do fone de ouvido AR/VR da Apple, A Informação também observa que o fone de ouvido é mais fino e leve do que o mostrado pela Meta recentemente - o Quest Pro pesa 722 gramas, para referência. Outros ajustes incluem a capacidade de prender magneticamente lentes de prescrição para aqueles que precisam delas.

A primeira incursão da Apple no mundo AR/VR deve custar mais de US$ 2.000 e usar múltiplos chips desenhados pela Apple, similares aos que alimentam iPhones, iPads e Macs. Nenhuma data de lançamento firme foi compartilhada até hoje, mas um lançamento na primeira parte de 2023 é o último boato.

Escrito por Oliver Haslam.