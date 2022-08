O fone de ouvido AR/VR da Apple será chamado de "Reality One"?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Apple tem alegadamente arquivado várias marcas registradas que poderiam sugerir como será chamado seu headest AR/VR.

Persistentemente rumores de lançamento em 2023, o dispositivo de realidade mista poderia ser lançado sob o nome de "Reality One". A Apple também apresentou marcas registradas para os nomes "Reality Pro" e "Rea;ity Processor".

-

As marcas registradas foram registradas no US Trademark and Patent Office (USPTO) e foram arquivadas por escritórios de advocacia conhecidos por trabalharem com a Apple no passado. Este é um processo sinônimo da firma Cupertino.

ABloomberg's Mark Gurman escreve que as marcas registradas também foram registradas fora dos EUA, na UE, Reino Unido, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, Arábia Saudita, Costa Rica e Uruguai. A Apple está cobrindo claramente todas as bases.

Pistas anteriores de marcas indicavam que o nome "realityOS" também foi depositado, o que certamente aponta para essa estrutura de nomenclatura. Entretanto, como nenhum dos registros foi aprovado ainda, os nomes finais poderiam ser alterados.

Atualmente não se sabe quando a Apple planeja revelar seus planos de fones de ouvido AR/VR. Pode haver uma breve provocação durante o lançamento do iPhone 14 em 7 de setembro, embora muitos acreditassem ser semelhante para a nota-chave da WWDC da empresa em junho, e isso provou não ser o caso.

De qualquer forma, é improvável que vejamos um fone de ouvido real até o próximo ano, na melhor das hipóteses.

Escrito por Rik Henderson.