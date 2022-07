Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Apple patenteou uma nova e interessante tecnologia que sugere que ela tem alguns planos inovadores de como as pessoas serão capazes de controlar seus fones de ouvido de realidade aumentada (AR) há muito tempo.

A patente mostra como os usuários que usam dispositivos vestíveis em seus pulsos (aqueles que se parecem muito com os modelos Apple Watch, sem surpresas) poderiam usar pontos de contato ao redor de suas mãos para controlar a interface do usuário.

Isto poderia significar fazer gestos, pontos de contato na palma da mão ou qualquer outro número de movimentos, e poderia desbloquear muitas funcionalidades sem a necessidade de um controlador separado para o fone de ouvido.

Os objetos de uso precisariam ter pelo menos um eletrodo em contato com a pele do usuário para detectar qualquer contato com a pele, fazendo com que as opções atuais de relógios Apple no mercado se encaixem possivelmente na conta.

Ser capaz de controlar as coisas em realidade virtual ou aumentada não é exatamente novo, no entanto - você tem sido capaz de fazer exatamente isso em fones de ouvido ainda mais acessíveis como as opções Quest da Meta há algum tempo, usando as câmeras do fone de ouvido para reconhecer suas mãos e dedos.

Isto pode permitir um controle bastante preciso quando tudo está funcionando, mas é clássico da Apple explorar cada avenida a fim de obter a melhor experiência possível para o usuário antes de lançar qualquer coisa.

O depósito de patentes foi detectado pela Patently Apple, e nós diríamos que é inteiramente provável que haja mais depósitos desse tipo a serem descobertos nos próximos meses. Afinal de contas, a Apple não fez nenhum sinal oficial de que vai revelar o próprio fone de ouvido no futuro imediato.

Escrito por Max Freeman-Mills.