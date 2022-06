Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O CEO da Apple, Tim Cook, fez manchetes esta semana quando respondeu timidamente à pergunta de um repórter sobre fones de ouvido AR e aparentemente provocou sua empresa pode ter alguma coisa em ação. Agora, o respeitado analista Ming-Chi Kuo afirmou que a Apple lançará um fone de ouvido de AR em menos de seis meses.

O fone de ouvido de longa data, que deve oferecer tanto experiências de realidade aumentada quanto de realidade virtual, será "provavelmente lançado" em janeiro de 2023, de acordo com a última nota do analista Kuo.

[Análise] Novo foco de crescimento da indústria de VR/Headset na era pós-Meta: Meta's Competitors, Chinese Market, and Apple/Apple Supply Chain / @mingchikuo https://t.co/1kJjibj6vJ-- (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) 24 de junho de 2022

Kuo disse que o fone de ouvido é "o produto mais complicado que a Apple já projetou" e poderia levar ao "crescimento rápido" do espaço do fone de ouvido. Tenha em mente que Kuo afirmou repetidamente que a Apple está desenvolvendo um headset de realidade mista e até mesmo disse no ano passado que o fone de ouvido seria lançado em algum momento em 2022. Mas o analista tem um histórico fantástico quando se trata de prever com precisão os planos da Apple.

A Pocket-lint tem arredondado todos os vazamentos e rumores até agora sobre o fone de ouvido AR/VR da Apple. No início deste ano, a diretoria da Apple testou o fone de ouvido. Mais recentemente, menções ao sistema operacional RealityOS do fone de ouvido começaram a aparecer no código da Apple e a aparecer nos arquivos de marcas registradas. E depois, é claro, há os comentários de Cook ao China Daily. Há também vários relatórios ao longo dos anos sobre o que o fone de ouvido poderia apresentar e como ele poderia parecer. Pensa-se em embalar 14 câmeras e ter um processador M1-comparável.

Acrescente tudo isso, e certamente parece que um anúncio pode acontecer mais cedo do que mais tarde. Mas isso também parece uma frase que já escrevemos inúmeras vezes sobre os fones de ouvido da Apple.

Escrito por Maggie Tillman.