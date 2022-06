Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O CEO da Apple, Tim Cook, deu recentemente uma entrevista na câmera para o China Daily, onde ele pode ou não ter insinuado que a Apple está trabalhando em um fone de ouvido de realidade aumentada.

Quando perguntado sobre o que um fone de ouvido AR precisa para ter sucesso no mercado consumidor, o executivo falou sobre como a Apple tem um interesse ativo na tecnologia de realidade aumentada e, no final, ele até disse aos telespectadores para "ficarem sintonizados e vocês verão o que temos a oferecer". Vale a pena assistir o clipe inteiro no Twitter - que foi visto pelo 9to5Mac - para ver como o entrevistador faz a pergunta e para assistir a resposta um tanto tímida do Cook.

Não se pode deixar de pensar se a Cook está insinuando que a Apple está desenvolvendo um fone de ouvido AR. Tenha em mente que há rumores de que a empresa está desenvolvendo algum tipo de fone de ouvido, seja AR ou AR/VR, há pelo menos cinco anos. Tanto Cook quanto o entrevistador provavelmente conhecem os relatórios.

Durante a entrevista, Cook admitiu que "não poderia estar mais entusiasmado" com o AR, embora ele também tenha notado que a tecnologia ainda está no "estágio muito inicial".

O CEO da Apple falou sobre AR várias vezes ao longo dos últimos anos, dizendo mesmo que é"uma parte criticamente importante do futuro da Apple". Os relatórios mais recentes indicam que o trabalho da Apple em um fone de ouvido de primeira geração está quase completo. Também começou a desenvolver um sistema operacional, chamado Reality OS.

Apesar de todos estes rumores, no entanto, a Apple ainda não confirmou ou anunciou oficialmente nada. Na verdade, muitas pessoas pensavam que a Apple provocaria o fone de ouvido na WWDC 2022. Mas isso nunca aconteceu.

