O Apple AR Glass entra em fase de desenvolvimento, reivindica analista

(Pocket-lint) - Muitos tiveram seus dedos cruzados para um AR de maçã revelado na WWDC este ano, mas sem nenhuma menção, o que devemos esperar a seguir?

O analista de pesquisa da Hailong International, Jeff Pu, tem algumas idéias.

Em uma nota obtida pela 9to5Mac, Pu diz que a Luxshare permanecerá como um dos principais fornecedores da Apple para dispositivos a serem fornecidos no final de 2022 e 2024.

Ele calcula que o vidro de AR de longa data será finalmente lançado na segunda metade de 2024.

O AR Glass entrou no desenvolvimento do projeto e um protótipo estará pronto no final deste ano, ele afirma. Com a produção em massa ocorrendo na segunda metade de 2024.

"Esperamos que ele adote a tecnologia waveguide, e Corning (GLW) e Hoya (7741 JP) estão fazendo a amostragem do vidro. Esperamos que Lante se beneficie da parceria com a Corning". Pu escreve.

É importante diferenciar o AR Glass dos outros fones de ouvido de realidade mista da Apple, que rumores sugerem que serão lançados no final de 2022, ou no início de 2023.

Embora não se saiba muito sobre o AR Glass, suspeita-se que o dispositivo se concentrará 100 por cento na realidade aumentada. Pense nisto como um fone de ouvido com sopa do Google Glass, em vez de um fone de ouvido VR.

Seja qual for o caso, estamos ansiosos para aprender mais e esperamos que não demore muito até que a Apple nos dê uma provocação.

Escrito por Luke Baker.