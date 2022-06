Os óculos de RA esquivos da Apple podem não aparecer até o final de 2024

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Há anos aguardamos notícias oficiais sobre os copos de realidade aumentada da Apple, com rumores constantemente circulando sobre a direção do projeto no gigante tecnológico Cupertino.

O núcleo da história nunca muda realmente - múltiplos analistas e fontes da indústria parecem absolutamente certos de que um fone de ouvido de realidade aumentada está em funcionamento na Apple.

Entretanto, a janela na qual eles poderiam liberar claramente não está fixa. Agora, Jeff Pu da Haitong Intl Tech Research afirmou que as indicações da cadeia de fornecimento apontam para um lançamento no final de 2024, mais tarde do que muitos outros têm previsto.

Está relacionado com peças sendo fornecidas pela LuxShare, que trabalha em uma gama de produtos Apple, portanto é certamente um associado credível no que diz respeito aos fones de ouvido.

Mas conhecendo o segredo da Apple, se uma janela de lançamento no final de 2024 for realmente precisa, você pode presumir que não ouviremos nada oficial sobre o dispositivo até pouco antes dessa data - muito provavelmente na WWDC daquele ano, ou em uma conferência de imprensa separada no outono.

De qualquer forma, você provavelmente pode se amarrar por mais dois anos de relatórios e rumores sobre o que a Apple está planejando ao tentar agitar o mercado.

Escrito por Max Freeman-Mills.