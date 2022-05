Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Há anos, correm rumores de que a Apple está desenvolvendo um fone de ouvido de realidade mista. E agora, dois relatórios sobre os fones de ouvido ainda por confirmar foram publicados na última semana.

As últimas informações vêm de, bem, The Information. Ela revela que a Apple decidiu optar por um fone de ouvido de realidade mista autônomo. Isto é algo que a empresa tem debatido internamente.

Parece que a Apple teve muitos problemas para decidir se deveria avançar com um fone de ouvido VR mais potente que exigisse uma base estacionária ou um fone de ouvido autônomo. Mike Rockwell, líder da Apple AR e VR, teria preferido a versão mais potente com uma estação (um protótipo era aparentemente alimentado pelo que agora é conhecido como o M1 Ultra). Mas os executivos da Apple acabaram optando pelo produto autônomo. A Bloomberg relatou isso pela primeira vez em 2020. A decisão agora causou problemas com o desenvolvimento do fone de ouvido.

Foi relatado que era impossível para a equipe do fone de ouvido voltar à estaca zero e criar um único chip para lidar com todas as suas tarefas. Além disso, parece que os engenheiros tiveram dificuldade para incorporar mais de uma dúzia de câmeras no fone de ouvido. Jony Ive também é supostamente consultor sobre o projeto. Ele "prefere" uma massa desgastável, mas o design final ainda é desconhecido, disse o The Information.

Tenha em mente que se pensa que a Apple mostrou um fone de ouvido de realidade mista ao seu conselho de diretores na semana passada. Se for verdade, isso sugere que um lançamento está iminente. Será que ele estreará na WWDC 2022 em junho? A Apple poderia esperar até o final do ano, talvez quando ela anunciar o próximo iPhone. Alguns relatórios afirmam que o fone de ouvido AR/VR da Apple pode não chegar às prateleiras das lojas até 2023.

Finalmente, as informações dizem que a Apple está desenvolvendo um par de óculos AR que se parecem com os óculos Ray-Ban. Esses estão "ainda a muitos anos de serem lançados".

Escrito por Maggie Tillman.