(Pocket-lint) - Há anos, correm rumores de que a Apple está desenvolvendo um fone de ouvido de realidade mista. Espera-se que seja um fone de ouvido capaz tanto de realidade aumentada quanto de realidade virtual. O último relatório afirma que a Apple mostrou o fone de ouvido para sua diretoria, e seus engenheiros não estão trabalhando arduamente em um sistema operacional.

De acordo com a Bloomberg, um anúncio está no horizonte, mas isso não significa que o fone de ouvido aparecerá na WWDC 2022. A Bloomberg observou que a diretoria normalmente só veria um dispositivo pouco antes de um anúncio. A informação disse que os membros da diretoria da Apple receberam a última demonstração do protótipo de dispositivos AR/VR em 2016. Estes eram dispositivos em estágio inicial.

O relatório da Bloomberg disse que o lançamento do fone de ouvido está planejado para o final deste ano ou 2023. A Apple também "desenvolveu de forma acelerada" o sistema operacional Reality OS (também chamado de rOS).

O fone de ouvido Apple provavelmente permitirá que você seja imerso em um mundo virtual e sobreponha elementos virtuais em seu mundo real com um recurso de passagem. Há rumores de que o fone de ouvido tem uma malha de tecido tipo AirPods Max e uma faixa de cabeça. O conhecido analista Ming-Chi Kuo, que é preciso na previsão do roteiro de produtos da Apple, disse que o fone de ouvido é alimentado por um chip de classe M1.

