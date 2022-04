O fone de ouvido AR da Apple pode não chegar até 2023

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Os fones de ouvido de realidade aumentada da Apple tiveram uma longa e sinuosa jornada até agora, com rumores ao redor do dispositivo que se estenderam anos atrás nesta fase, mas havia alguns poucos sinais que apontavam para uma possível revelação no final de 2022.

Agora, no entanto, parece que talvez tenhamos que esperar mais tempo, afinal. Um novo relatório do analista da indústria Jeff Pu indicou que ele acha que o fone de ouvido será adiado para o início de 2023.

Esta não é uma mudança maciça, uma vez que qualquer lançamento em 2022 estava previsto para o final do ano e sujeito a restrições da cadeia de suprimentos que tornariam o estoque escasso, então pode ser que a Apple queira evitar o lançamento com escassez.

Pu também estima que o fone de ouvido poderia vender entre um milhão e 1,5 milhões de unidades em seu primeiro ano, o que nos soa como um sucesso potencial bastante sólido para a Apple se ele se desdobrasse dessa maneira.

Afinal, apesar de estar longe de ser um novo conceito nesta fase, a realidade aumentada e mista ainda é algo que muitos consumidores nunca tiveram a oportunidade de tentar, portanto, um produto Apple de preço premium seria um primeiro passo no campo.

Ainda assim, como sempre acontece com um produto Apple deste tipo, é provável que não ouçamos nada oficial até que a Apple esteja pronta para desvendar completamente o dispositivo, de modo que não contaríamos em obter informações mais concretas iminentemente.

Escrito por Max Freeman-Mills.