É assim que o fone de ouvido Apple AR será?

(Pocket-lint) - Houve muitos rumores e vazamentos sobre o próximo fone de ouvido AR da Apple nos últimos meses. O mais recente deles inclui informações de fontes da cadeia de suprimentos que afirmam que pode ser lançado neste verão .

Vários desses vazamentos anteriores incluíram ideias de como poderia ser, bem como listagens de patentes. Usando isso, a LetsGoDigital e o criador de conteúdo Jermaine Smit criaram algumas renderizações de como o fone de ouvido pode ser.

Como você pode ver, o design do fone de ouvido apresenta uma grande viseira e uma alça de cabeça ajustável. No interior, há um estofamento confortável, sem dúvida para ajudar a aliviar a pressão em seu rosto enquanto você o usa. De fato, relatórios anteriores também sugeriram que a Apple está procurando manter o peso do fone de ouvido em 150 gramas para facilitar o uso confortável por um longo tempo.

O que as renderizações não mostram, porém, é o que está acontecendo por baixo. As especificações e a configuração das lentes são o que importa, é claro. De acordo com o analista do setor Ming-Chi Kuo, o headset AR da Apple contará com até 15 câmeras projetadas para ajudar no rastreamento.

Também há alegações de que o fone de ouvido terá dois chips, um deles oferecendo potência semelhante ao chip M1 da Apple. Eles serão usados para acionar os dois monitores 4K Micro OLED alojados em seu quadro, além de rastrear seu movimento e muito mais.

Tudo isso está definido para ter um preço bastante alto, com estimativas colocando o fone de ouvido em mais de US $ 2.000 no varejo.

Escrito por Adrian Willings.