(Pocket-lint) - O próximo fone de ouvido de realidade mista da Apple ultrapassou o estágio de protótipo e pode ser lançado em agosto ou setembro deste ano, afirma um novo relatório.

Um artigo do Digitimes afirma que a Apple realizou "validação e teste de engenharia de segunda fase (EVT 2)" para o fone de ouvido.

O caminho da Apple para a produção começa com a prototipagem antes de passar para a primeira rodada de testes de validação de engenharia (EVT).

Com o relatório citando que o fone de ouvido já está na segunda fase do EVT, sabemos que normalmente os próximos estágios são a validação do design, seguida da validação da produção e, finalmente, a produção em massa.

Houve rumores intermináveis sobre o fone de ouvido AR / VR da Apple nos últimos anos, originalmente pensado para ser lançado em 2020 , mas suspeita-se que tenha enfrentado vários atrasos desde então.

Ouvimos vários relatórios de fontes confiáveis no ano passado, sugerindo que o fone de ouvido estava visando um lançamento em 2022, e agora isso parece ainda mais provável.

O relatório do Digitimes cita fontes da cadeia de suprimentos de componentes e, embora essas fontes geralmente tenham informações sobre os planos da Apple, geralmente não conseguem ver o quadro completo.

O tempo dirá se for preciso, mas, por enquanto, parece que não teremos muito mais tempo para esperar.

Escrito por Luke Baker.