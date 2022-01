O fone de ouvido Apple Vision AR / VR pode ser caro, mas poderoso

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O fone de ouvido AR / VR da Apple foi considerado consideravelmente mais caro do que os dispositivos rivais quando finalmente chegar. Mas, como compensação, também se espera que seja repleto de tecnologia poderosa.

O especialista em Apple, Mark Gurman, da Bloomberg, escreveu em seu último episódio do boletim Power On que acredita que o dispositivo provavelmente será chamado de Apple Vision , embora também possa acabar com o nome Apple Reality ou Apple Sight.

Ele também explicou por que é provável que custe mais de US$ 2.000: "A Apple normalmente cobra um pouco mais do que seus concorrentes pelos produtos, garantindo margens que a ajudaram a se tornar uma das empresas de eletrônicos de consumo mais lucrativas de todos os tempos", escreve ele.

“O novo fone de ouvido não será uma exceção, mas a principal razão pela qual a empresa discutiu preços acima de US$ 2.000 é por causa de algumas de suas tecnologias internas”.

Uma das tecnologias, ele postou, é um chipset estilo M1 Pro: "Eu esperaria dois processadores dentro do dispositivo, incluindo um no mesmo nível do M1 Pro no MacBook Pro. Combine isso com vários monitores - incluindo super- painéis 8K de alta resolução - uma opção de lente de prescrição intercambiável e tecnologia de áudio avançada, e os custos aumentam.

"A principal razão para usar um M1 Pro em vez de um M1 não é a velocidade da CPU. É a necessidade de gráficos mais avançados. Como você deve saber, o M1 tem uma GPU de oito núcleos, enquanto o M1 Pro tem 14 a 16 gráficos núcleos."

Ele termina seu comentário sobre o Apple Vision (ou qualquer que seja o nome do fone de ouvido) dizendo que provavelmente será anunciado no próximo ano.

O famoso analista Ming-Chi Kuo foi melhor em novembro passado . Ele afirmou que aparecerá pela primeira vez no final de 2022.

Escrito por Rik Henderson.