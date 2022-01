A Apple provavelmente não apoiará o metaverso com seu fone de ouvido VR

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Temos ouvido falar besteiras sobre os planos da Apple para tecnologias de realidade aumentada e realidade virtual. Os rumores mais recentes sugerem que o fone de ouvido AR da Apple pode ser lançado em 2022 .

Nesse ínterim, fontes da Apple disseram que a empresa rejeitou a idéia do metaverso e não tem planos de apoiá-lo com seu próximo fone de ouvido AR .

De acordo com Mark Gurman da Bloomberg , a Apple planeja que seu fone de ouvido seja usado para curtos períodos de comunicação com outras pessoas, visualização de conteúdo envolvente e, é claro, jogos.

Se as fontes forem verdadeiras, o produto AR / VR da Apple pode muito bem ser uma experiência bem diferente do Meta e seus futuros fones de ouvido e planos de experiência do usuário para o metaverso. Com muitas empresas atualmente se concentrando no metaverso, é uma jogada curiosa da Apple e que pode ter implicações interessantes.

Quanto ao fone de ouvido em si, ainda não está totalmente claro o que está por vir. Rumores anteriores sugeriam que a Apple está trabalhando em um headset caro e de última geração que terá uma resolução insana de 8K (por olho), junto com câmeras de rastreamento de dentro para fora e muito mais. Enquanto outros rumores recentes apontaram para uma oferta muito mais acessível. Essa versão acessível ainda pode ostentar telas 4K e especificações sérias, mas não se sabe quando ela aparecerá.

Também soubemos que a empresa está trabalhando tanto em óculos AR quanto em fones de ouvido VR como dispositivos separados, então há muita coisa acontecendo, mas nada oficial. Teremos que esperar para ver.

Escrito por Adrian Willings.