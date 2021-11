O fone de ouvido Apple AR pode finalmente ver a luz do dia no próximo ano

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O prometido fone de ouvido de realidade aumentada da Apple tem sido um daqueles projetos sobre os quais temos ouvido boatos por absolutamente anos - o suficiente para estarmos bastante confiantes de que a Apple está pelo menos trabalhando na ideia, esteja ela pronta para lançar ou não.

Agora, aparentemente, uma data de lançamento potencial está finalmente em jogo, de acordo com o último relatório do notável analista Ming-Chi Kuo, que tem muitos vazamentos de produtos da Apple em seu currículo.

Ele tem fontes que indicam que uma data de lançamento de 2022 está em mente, embora provavelmente seja no final do ano, no quarto trimestre contábil.

Aparentemente, ele terá dois processadores, incluindo um que será semelhante ao chipset M1 atualmente alimentando os modelos mais recentes de MacBook, o que permitirá que o fone de ouvido opere independentemente de um iPhone ou outro dispositivo conectado.

Isso também significa que terá um poder de processamento bastante robusto, o que significa que há motivos para otimismo em termos do que será capaz.

A Sony está aparentemente fornecendo dois monitores OLED Micro 4K que serão o que você realmente verá através dos óculos e, embora a Apple esteja aparentemente confiante de que eles terão um conjunto variado de usos potenciais, estamos interessados em ouvir mais sobre o que as pessoas será capaz de fazer com eles.