Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O grande sucessor de produto da Apple para o iPhone , há muito tempo rumores, um fone de ouvido de realidade aumentada (AR) programado para lançar em algum momento no final de 2024, exigirá uma conexão ativa do iPhone no início para utilizar todos os seus recursos, afirma um novo relatório.

O conceito não seria tão antinatural e provavelmente funcionaria exatamente da mesma forma que uma edição não celular de um Apple Watch - deixe-o no bolso e você estará bem, saia pela porta sem ele e você definitivamente será prejudicado no que pode fazer.

Isso não quer dizer que a Apple nunca vai lançar um fone de ouvido AR compatível com celular, mas, assim como o lançamento original do Apple Watch, descartar o iPhone provavelmente estará a algumas atualizações de distância.

Está se tornando cada vez mais claro como a Apple se tornou investida em RA, com o CEO da empresa, Tim Cook, até mesmo proclamando como ele vê a RA como a tecnologia mais criticamente importante sobre a RV, apesar do fato de que os produtos de VR superam a popularidade dos headsets de RA em mais de dez para um.

A Apple gastou bilhões para trazer lentamente a realidade aumentada para nossas vidas e acostumada em nossos dispositivos. O iPhone 12 Pro lançado no ano passado foi o segundo dispositivo da Apple a ser lançado com um sensor LiDAR integrado, após sua introdução inicial na revisão do iPad Pro no início de 2020.

Os scanners LiDAR ajudam a mapear com precisão a profundidade da área que sua câmera pode ver com mais precisão do que uma varredura tradicional de vídeo ao vivo. Essa maior precisão de profundidade ajuda a aumentar os objetos virtuais de maneira mais convincente do que um dispositivo sem um sensor LiDAR adequado.

Basicamente, é um dado adquirido que o fone de ouvido Apple AR terá pelo menos uma unidade LiDAR robusta projetando-se para fora - a Apple está apenas nos acostumando com a tecnologia com as implementações atuais do iPhone 12 Pro e iPad Pro.

Em uma conversa com a jornalista veterana Kara Swisher, Cook disse :

Você e eu estamos tendo uma ótima conversa agora. Indiscutivelmente, poderia ser ainda melhor se pudéssemos aumentar nossa discussão com gráficos ou outras coisas que aparecessem

Há poucos dias, foi divulgado um relatório informando que Cook queria supervisionar o lançamento de mais uma categoria de produto importante sob sua supervisão antes de deixar o cargo de CEO da Apple. AR será o único?