Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Os rumores de que o fone de ouvido de realidade mista da Apple pode pesar significativamente menos do que a concorrência existente, incluindo o Oculus Quest 2 e o HoloLens 2 da Microsoft, de acordo com uma nova nota de pesquisa do respeitado analista da Apple Ming-Chi Kuo (visto pelo 9to5Mac ).

Ming-Chi Kuo afirmou que o fone de ouvido pesará menos de 150 gramas quando for lançado, permitindo que seja usado confortavelmente por longos períodos de tempo.

Para efeito de comparação, o fone de ouvido Quest 2 pesa 503 gramas, enquanto o HoloLens 2 pesa 645 gramas e o Valve Index pesa 809 gramas. Até o Daydream View do Google , um headset de tecido de realidade virtual que usa um telefone como display, pesa 220 gramas. E o iPhone 12 pesa 164 gramas.

Atualmente, o boato espera que o fone de ouvido da Apple, codinome N301, mas amplamente conhecido como Apple Glasses, ofereça experiências de realidade virtual e realidade aumentada. Provavelmente não chegará até 2022, e os detalhes mais recentes sobre o design sugeriram que ele apresentará um tecido de malha e se parecerá com um par de óculos de natação. Ele também pode ter monitores 8K e tecnologia de rastreamento ocular.

Também foi projetado para embalar mais de uma dúzia de câmeras para rastreamento manual e captura de imagens. Kuo acredita que poderia ter lentes de plástico, uma distância focal ultracurta e telas Micro-OLED. Em termos de preço, pode custar até US $ 3.000, de acordo com relatórios anteriores, tornando o fone de ouvido cerca de US $ 2.700 mais caro do que o Quest 2. Mas o HoloLens 2 ainda custaria US $ 500 a mais.

Para mais rumores e relatórios sobre os fones de ouvido de realidade mista da Apple, consulte nosso guia detalhado que reúne tudo que se sabe sobre ele aqui.

Escrito por Maggie Tillman.