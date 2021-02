Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Apple revelou recentemente que está mudando sua linha de executivos e, no processo, também revelou que está trabalhando em um novo projeto. Agora, a Bloomberg compartilhou alguns detalhes sobre o que esse novo esforço misterioso envolve.

A Apple anunciou especificamente que Dan Riccio, seu vice-presidente sênior de engenharia de hardware da Apple desde 2012, está deixando seu cargo para liderar um projeto não identificado na empresa. Ele disse que ele estaria "criando algo novo" e se reportaria diretamente ao CEO Tim Cook, de acordo com um comunicado à imprensa . A Apple não entrou em detalhes, o que levanta a questão: O que Riccio estará dedicando todo o seu tempo para seguir em frente?

Bem, a Bloomberg acha que Riccio agora está supervisionando o trabalho da empresa em produtos de realidade virtual e aumentada. Enquanto Mike Rockwell ainda dirige a unidade de AR e VR da Apple e continua responsável pelos desenvolvimentos diários, Riccio tem a “supervisão final” do novo hardware.

Atualmente, há rumores de que a Apple está desenvolvendo óculos parecidos com fones de ouvido, possivelmente capazes de executar aplicativos de realidade aumentada ou aplicativos de realidade virtual, ou ambos. Os últimos relatórios sugerem que o primeiro dispositivo da Apple será um dispositivo de realidade mista que deve ser lançado em 2022 por cerca de US $ 3.000.

Para que Riccio seja atribuído a uma nova função dedicada a apenas um projeto, tem que ser algo mais do que atualizações do MacBook e rastreadores de itens, então um fone de ouvido AR / VR certamente faz sentido. Riccio tem sido um líder no projeto, desenvolvimento e engenharia de quase todos os produtos da Apple - desde o iMac de primeira geração até a linha 5G do iPhone mais recente, Macs baseados em M1 e AirPods Max .

A Apple disse que "ampliou" a capacidade de inovação da empresa.

Escrito por Maggie Tillman.