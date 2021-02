Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Apple supostamente vem desenvolvendo dispositivos de realidade virtual e aumentada há anos , com os últimos relatórios apontando para um fone de ouvido caro e de ponta chegando em 2022. Agora, a The Information compartilhou detalhes sobre o fone de ouvido que está por vir, incluindo um render.

A renderização, que é muito tosca e infantil, parece representar um fone de ouvido simples que se parece mais com um par de óculos do que com um fone de ouvido de realidade mista. Você pode ver a renderização abaixo. É supostamente baseado em "imagens internas da Apple de um protótipo em estágio avançado do ano passado".

As informações também corroboraram relatos existentes sobre o fone de ouvido, como o fato de ele apresentar um material de malha semelhante ao HomePod e faixas de cabeça trocáveis. O relatório afirma que o fone de ouvido pode custar até US $ 3.000 também, o que é muito mais do que a concorrência.

Provavelmente porque o fone de ouvido da Apple está pronto para oferecer aplicativos de realidade virtual e realidade mista . Ele contará com mais de uma dúzia de câmeras para rastrear o movimento das mãos, sensores LIDAR para mapear salas e dois monitores 8K com tecnologia de rastreamento ocular. Some tudo isso e o fone de ouvido da Apple, que se acredita ser chamado de óculos da Apple, deve oferecer uma resolução muito superior em comparação com outros fones de ouvido do mercado.

Ele pode não rodar monitores de 8K em resolução total o tempo todo, pois a tecnologia de rastreamento ocular da Apple determinará para onde exatamente você está olhando a qualquer momento e então renderizará qualquer outra coisa em resolução inferior para preservar a energia e melhorar o desempenho.

Por dentro, os chips do fone de ouvido provavelmente serão hardware Apple Silicon desenvolvido internamente e podem ser mais poderosos do que o chip M1 da Apple.

Finalmente, acredita-se que a Apple esteja considerando vários métodos de controle, incluindo rastreamento manual e ocular, um dial na lateral do fone de ouvido e um acessório minúsculo. Ainda está tudo indeciso, e todo o projeto está supostamente muito longe de ser concluído ou lançado

Escrito por Maggie Tillman.