A Apple apresentará um fone de ouvido de realidade virtual de nicho antes de se tornar popular com óculos AR

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Apple vai revelar um fone de ouvido de realidade virtual caro como um precursor de um sistema de RA mais amigável ao consumidor que levará mais tempo para ser desenvolvido. Segundo a Bloomberg, que falou com fontes familiarizadas com o assunto.

Com certeza há muita fumaça em torno de um fone de ouvido da Apple em potencial - muita fumaça para ser fingida em nosso pensamento. Claro, a Apple não é estranha ao AR - o ARKit permite que aplicativos AR rodem no iOS e foi introduzido pela primeira vez em 2017. No entanto, como o HoloLens da Microsoft mostrou, os óculos e fones de ouvido AR ainda são muito nichos.

Parece que o primeiro fone de ouvido será um dispositivo coberto de tecido de nível profissional com um ventilador que pode ser lançado em 2022 com um preço exorbitante, diz a fonte. Também era um dispositivo pesado durante o teste, mas aparentemente agora tem o mesmo tamanho de um Oculus Quest . O objetivo com o fone de ouvido será fazer os desenvolvedores embarcarem a tempo para o lançamento de óculos AR amigáveis ao consumidor.

A fonte acrescenta que o fone de ouvido usará telas de alta resolução do que as atualmente em uso em fones de ouvido rivais, como o Oculus.

A CPU em uso é aparentemente mais poderosa do que os chips M1 da Apple usados em novos Macs, então poderia ser o A15 chegando aos iPhones de 2021 ou um M2 que provavelmente chegará a Macs Pro mais potentes este ano. A CPU e a GPU estarão dentro do fone de ouvido, em vez de serem transferidas para outro dispositivo (como um Mac), que também é o modelo que a Oculus tem cada vez mais seguido.

A fonte tem algumas informações bastante detalhadas - como o fato de que usará um ventilador - e aparentemente tem o codinome N301, com os óculos AR sendo N421. Os óculos são, de acordo com a fonte, uma "arquitetura" que, segundo Bloomberg, significa que a Apple ainda está procurando tecnologias subjacentes e, portanto, estaria conosco em 2023, no mínimo. Bloomberg também diz que o desenvolvimento diminuiu no ano passado devido à impossibilidade de todos os engenheiros estarem no escritório ao mesmo tempo.

Aparentemente, o fone de ouvido não tem espaço para óculos graduados - em vez disso, lentes personalizadas podem ser inseridas no fone de ouvido. A Apple também está testando as câmeras embutidas para rastreamento de mãos e também está trabalhando em um sistema para inserir texto digitando no ar.

No ano passado, a Apple comprou a NextVR , uma empresa que fornecia uma plataforma de realidade virtual para esportes e shows. A empresa fez parceria com a Fox Sports, Wimbledon e a NBA, entre outros.

Escrito por Dan Grabham.