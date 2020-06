Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Apple, supostamente, trabalha em algum tipo de realidade aumentada, realidade virtual ou realidade mista vestível há vários anos, embora muito do que se sabe atualmente sobre o projeto seja conflitante e incerto.

O último relatório sobre o assunto, no entanto, está tentando explicar o misterioso processo de desenvolvimento da Apple.

Espelhando o que os relatórios anteriores disseram, a Bloomberg disse que a equipe de AR e VR da Apple é liderada por Mike Rockwell, e que, no momento, existem dois wearables em desenvolvimento. O primeiro, com o nome de código N421, é um par de óculos AR com Siri. O segundo, codinome N301, é um fone de ouvido de realidade mista que combina AR e VR, e aparentemente agita muitas penas internamente na Apple.

Aqui é onde obtemos novas informações: a Bloomberg sugere que o N301 deveria ser um fone de ouvido extremamente poderoso, com gráficos de ponta e velocidades de processamento. Mas esse hardware produzia muito calor; a tecnologia não se encaixava em um fone de ouvido leve e autônomo. Portanto, a equipe da Rockwell criou um dispositivo externo que "conectaria o fone de ouvido a um sinal sem fio".

Porém, uma versão anterior poderia funcionar como um dispositivo independente quando colocada em um modo menos potente.

O ex-chefe de design da Apple, Jony Ive, supostamente não gostou da ideia do dispositivo externo e preferiu que a equipe da Rockwell desenvolvesse um fone de ouvido menos potente. Ele supostamente achou que os óculos N421 AR também eram um projeto superior, e o CEO da Apple, Tim Cook, concordou com ele. Aparentemente, houve muita tensão por meses nos bastidores da empresa.

Atualmente, a Apple está desenvolvendo um fone de ouvido menos poderoso, mas ainda bastante avançado, que possui telas de ultra-alta resolução, um sistema cinematográfico e possivelmente um controle remoto, o que dificultará o discernimento do usuário no mundo virtual. do mundo real. Ele se parecerá com o Oculus Quest do Facebook, completo com um corpo de tecido, e funcionará com a Siri e terá sua própria loja de aplicativos.

Haverá jogos, aplicativos de streaming de vídeo e soluções de videoconferência. A equipe da Rockwell tem mais de 1.000 trabalhando no projeto. A Bloomberg disse que poderia até ser anunciada em 2021 e lançada em 2022, mas os óculos N421 AR não chegarão até pelo menos 2023.