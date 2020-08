Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Apple possui sua própria plataforma de realidade aumentada (AR). Conhecido como ARKit, existem vários aplicativos habilitados para ARKit que você pode usar no seu dispositivo iOS.

Enquanto a realidade virtual o mergulha no espaço, substituindo essencialmente tudo o que você vê no mundo físico, o AR pega o mundo ao seu redor e adiciona objetos virtuais a ele. Com o ARKit, você pode colocar móveis virtuais em seu próprio quarto, por exemplo.

Você também pode enfrentar inimigos virtuais correndo pelo seu andar ou até mesmo fazer uma compra de carro em potencial na sua garagem! Se você quiser saber mais sobre o ARKit e como ele permite que os desenvolvedores criem facilmente novas experiências de AR, consulte nosso guia do ARKit .

Ikea Place

O aplicativo da Ikea permite visualizar seus produtos em sua casa, seja um armário de cozinha ou uma lâmpada minimalista. Atualmente, mais de 2.000 produtos da Ikea estão disponíveis no aplicativo, para que você possa aprimorar suas habilidades de design de interiores sem gastar um centavo.

estoque excessivo

O varejista on-line americano Overstock permite que você coloque modelos 3D de milhares de produtos em sua casa. Em seguida, você pode compartilhar fotos dos modelos de AR, adicionar os itens Overstock ao seu carrinho e até pagar por eles via Apple Pay.

Giphy World

Se você gosta de GIFs, consulte o repositório Giphy. Seu aplicativo mais recente, Giphy World, permite adicionar GIFs 3D com tecnologia de AR ao mundo ao seu redor e você também pode gravar vídeos. Em seguida, você compartilha suas criações com amigos que também têm o aplicativo, permitindo que você se comunique em AR.

Housecraft

Housecraft é um aplicativo de organização de móveis com uma variedade de itens que podem ser redimensionados para caber no seu quarto. Consideramos isso um aplicativo de planejamento mais do que um aplicativo que você usaria para fazer compras, como faria com o Ikea Place. Ele também possui um divertido recurso de desastre que permite criar estragos em uma sala.

MeasureKit

O MeasureKit é um dinheiro bem gasto, pois com este aplicativo, você pode medir quase qualquer coisa usando a câmera do iPhone ou iPad, incluindo ângulos e dimensões da sala. A ferramenta de régua é gratuita, mas você precisará atualizar para as outras.

TapMeasure

O TapMeasure é como outros aplicativos de medição, mas vai um passo além, permitindo criar plantas e modelos de sala 3D, que podem ser exportados como arquivos CAD. É gratuito para baixar e usar, embora alguns recursos, como o arquivo de exportação de arquivos CAD, tenham um custo extra.

Céu noturno

O Night Sky permite identificar estrelas, planetas, constelações e satélites. Possui um recurso premium "Grand Orrery" que permite ver o Sistema Solar em sua casa. Você pode passear, ampliar os planetas e explorar - tudo em AR.

Cenoura Tempo

Este aplicativo de clima atrevido tem um novo modo de RA, graças ao ARKit, para que você possa obter "previsões hilariantes e sarcásticas" no RA. A equipe por trás do aplicativo também alerta os usuários a não cutucar o sensor ocular, o que, agora você sabe que vai fazer isso totalmente.

Edmunds

Procurando comprar um carro novo ou usado nos EUA? Confira este extenso banco de dados de veículos e você poderá visualizar uma possível compra de veículo colocando-o em sua garagem ou garagem. Edmunds disse que você pode usar esse recurso de AR para confirmar se um carro caberá onde quer que você o estacione.

RoomScan Pro

O RoomScan Pro é outra ótima ferramenta se você estiver pensando em fazer uma parte de bricolage ou remodelação da sua casa. Permite medir rápida e facilmente o tamanho de uma sala e as diferentes áreas de superfície de suas paredes, tudo usando a medição de RA.

Mais aplicativos de AR habilitados para ARKit para tentar

Escrito por Maggie Tillman. Edição por Max Freeman-Mills.