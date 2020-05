Apple Glasses: Qual é a história até agora no headset AR da Apple?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Por pelo menos uma década, a Apple trabalha em tecnologias de realidade aumentada e de realidade virtual.

Sabemos disso graças a declarações da empresa, previsões de analistas, vários pedidos de patentes e o interesse da Apple em aumentar sua plataforma ARKit para aplicativos e jogos de AR. Também contratou especialistas em AR / VR e adquiriu várias empresas de AR / VR. Adicione tudo isso e o boato sugere que a Apple pode estar desenvolvendo um fone de ouvido que suporta AR e possivelmente até VR.

Ele supostamente possui uma unidade de pesquisa secreta composta por centenas de funcionários que trabalham em vários protótipos de fones de ouvido de realidade virtual e aumentada. Aqui está tudo o que você precisa saber sobre este produto, inclusive quando ele chegará.

Isso é difícil de identificar devido a relatórios conflitantes, embora as últimas previsões digam 2022. Em julho de 2019, o DigiTimes afirmou que a Apple interrompeu o desenvolvimento em todos os seus fones de ouvido. A equipe que desenvolveu os protótipos foi dissolvida em maio e transferida para outros produtos. Ao mesmo tempo, alega-se que a Apple transferiu Kim Vorrath, um executivo de software, para a divisão de fones de ouvido de realidade aumentada para trazer "ordem" à equipe.

A contratação de Vorrath indica que a Apple não matou sua equipe de headset AR, como se pensava anteriormente. Também foram encontradas referências a um fone de ouvido AR no iOS 13 - supostamente codinome Garta. O código da versão mais recente do Xcode indica ainda que a Apple está desenvolvendo um headset AR. Existem até referências a dispositivos de teste com codinome.

A Bloomberg alegou erroneamente que a Apple pretendia terminar o trabalho em um fone de realidade aumentada até 2019, para um lançamento em 2020.

E depois de ter alegado anteriormente que o fone de ouvido entraria em produção em massa até o final de 2019 e poderá ser lançado no início de 2020, o analista da Apple Ming-Chi Kuo sugere agora (maio de 2020) que não será lançado até 2022 o mais cedo possível.

Aqui está tudo o que ouvimos até agora sobre os óculos da Apple e o que eles poderão fazer se chegarem ao mercado ...

9to5Mac disse que a Apple está trabalhando em AR estéreo no iOS que suporta uma experiência de AR montada na face. Ele esteve em testes internos com dois dispositivos Apple (codinome Luck e Franc) e um dispositivo de terceiros, chamado HoloKit, que é um kit de headset AR de papelão. Os aplicativos de AR estéreo podem funcionar no "modo em espera" (AR normal) ou em "modo de uso" quando usados com um dispositivo externo, como um fone de ouvido.

Ainda não está claro se os óculos inteligentes da Apple serão um fone de ouvido exclusivo para AR ou um fone de ouvido AR / VR. Pode ser o mesmo projeto ou dois projetos diferentes. Também não se sabe se eles são realmente "óculos inteligentes" ou um fone de ouvido completo. O respeitado analista da Apple, Ming-Chi Kuo, espera que os óculos de realidade virtual sejam lançados como um acessório do iPhone - descarregando computação, redes, etc, para o iPhone - como o Daydream do Google.

Bloomberg disse que a Apple está desenvolvendo um produto AR com um monitor, processador e um novo "rOS" ou sistema operacional. Supostamente, o rOS é baseado no iOS. A Apple também está desenvolvendo um chip "sistema em um pacote" para esse headset AR. Está considerando o uso de painéis de toque, ativação por voz e gestos na cabeça para controle de entrada. Salas virtuais e reprodução de vídeo em 360 graus também estão sendo consideradas.

Os últimos relatórios afirmam que a Apple está trabalhando em um poderoso fone de ouvido AR / VR que possui uma tela de 8K para cada olho. Ele está livre de um computador ou smartphone e deve funcionar com aplicativos de VR e AR. Esse fone de ouvido pode se conectar a uma "caixa dedicada" por meio de uma tecnologia sem fio de alta velocidade e curto alcance chamada WiGig de 60GHz. Possui um processador Apple de 5 nanômetros e se assemelha a uma torre de PC.

Toda a tecnologia será incorporada ao fone de ouvido e à caixa.

O CEO da Apple, Tim Cook, disse que a tecnologia não existe para criar óculos de realidade aumentada de uma maneira qualidade. "Mas hoje posso dizer que a tecnologia em si não existe para fazer isso de uma maneira de qualidade", explicou ele. "A tecnologia de tela necessária, além de colocar coisas suficientes em torno de seu rosto - há enormes desafios com isso. O campo de visão, a qualidade da tela em si, ainda não está lá".

Lembre-se de que, em 2016, ele também disse : "A AR pode ser realmente ótima... Temos investido muito e continuamos investindo muito nisso. Estamos no topo da RA a longo prazo ... acho que a RA é grande e profunda. Essa é uma daquelas coisas enormes que olharemos para trás e nos maravilharemos no início. "

A Apple contratou vários funcionários com experiência em tecnologia AR / VR, incluindo o professor de ciência da computação Doug Bowman , que liderou o Centro de Interação Humano-Computador da Virginia Tech. Ele se concentra no design de interface do usuário tridimensional. A Apple também contratou funcionários que trabalharam na equipe HoloLens da Microsoft e na Lytro, uma empresa que trabalha com uma câmera VR.

A Apple também contratou Zeyu Li , que atuou como engenheiro principal de visão computacional na Magic Leap, como "Engenheiro Sênior de Algoritmo de Visão Computacional". Outro contratado é Yury Petrov , ex-cientista de pesquisa da Oculus, de propriedade do Facebook, que agora atua como "cientista de pesquisa" da Apple. O especialista em realidade aumentada Jeff Norris também ingressou na Apple em abril de 2017 como gerente sênior. Ele trabalhou na NASA.

Em maio de 2018 , a Apple contratou Sterling Crispin , que desenvolveu um aplicativo de pintura para fones de ouvido móveis VR chamado Cyber Paint. Em dezembro de 2018, contratou o ex-designer sênior de Tesla e Microsoft HoloLens, Andrew Kim. Há também o fundador do Jaunt VR, Arthur van Hoff, que ingressou na Apple como arquiteto sênior em abril de 2019. Lembre-se de que a equipe de óculos / fones de ouvido AR da Apple tem centenas de outros funcionários.

A Apple não apenas contratou especialistas em AR / VR, mas também adquiriu empresas especializadas nessa área. Em 2017, comprou a Vrvana , uma empresa que desenvolveu um fone de ouvido de realidade mista chamado Totem. Naquela época, também comprou a Akonia Holographics , uma empresa que fabrica lentes para óculos inteligentes AR. A Apple também comprou a empresa de detecção de corpos 3D com sede em Israel , PrimeSense , em 2013.

Outras empresas adquiridas incluem Metaio, Faceshift, Emotient , Flyby Media e RealFace.