(Pocket-lint) - A Amazon está preparada para entrar no mundo do cabelo e beleza, anunciando um salão de beleza em Londres completo com espelhos de realidade aumentada, tablets com revistas eletrônicas e estações de tecnologia "apontar e aprender".

O novo local experiencial - localizado no Spitalfields Market, no leste de Londres - oferecerá às pessoas a chance de receber um corte de alta tecnologia, com a própria equipe da Amazon inicialmente testando o processo antes de abrir compromissos para o público nas próximas semanas.

O corte real ficará a cargo dos profissionais, com as operações do dia-a-dia supervisionadas pelo Neville Hair & Beauty - salão independente com sede em Londres - com lista de preços ainda a ser divulgada. A Amazon indica que o salão vai oferecer uma "gama completa de serviços de cabeleireiro" para adultos e crianças, incluindo corte e secador, madeixas, balayage, tratamentos e tranças.

Em vez de se envolver no lado físico da experiência do salão, a Amazon está, em vez disso, potencializando a tecnologia avançada que aparecerá no local único. Os clientes poderão visualizar e experimentar diferentes estilos e cores através dos espelhos aumentados em cada estação de estilização, bem como percorrer as revistas carregadas em tablets enquanto esperam.

As áreas de apontar e aprender também permitem que os clientes recebam mais informações sobre um produto em uma prateleira de exibição, com uma tela de acompanhamento de vídeos de marca, por exemplo. Esses clientes também poderão solicitar produtos para entrega em domicílio, digitalizando um código QR em seu telefone, que os redireciona para a Amazon.

Por enquanto, a Amazon não planeja abrir mais nenhum dos salões. Em vez disso, a empresa vê esse movimento como uma continuação de seu trabalho na área, após o recente lançamento da Professional Beauty Store na Amazon UK.

Com a recente chegada da Amazon Fresh em Londres, também, porém, esperamos que a gigante da tecnologia continue fazendo experiências com locais físicos na esperança de reforçar sua experiência geral de varejo.

Escrito por Conor Allison.