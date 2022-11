Os próximos controladores de fones de ouvido VR da válvula aparecem sob a forma de patente

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A válvula está alegadamente se preparando para passar para um futuro fone de ouvido VR com desenvolvimento também de controladores melhorados de acordo com uma patente.

O pedido de patente mostra claramente novos controladores para o fone de ouvido VR sem aviso prévio, completo com o que parece ser uma alça de mão destacável. Também se pensa que haverá uma mudança na forma como o fone de ouvido acompanhante rastreia as coisas no ambiente.

O layout dos controladores parece similar ao dos controladores Quest 2 da Meta, incluindo o layout geral do bastão e dos botões, com a Valve aparentemente eliminando o touchpad que era usado em sua versão de geração anterior. Essa alça removível parece ter sido projetada para permitir que o controlador permaneça no lugar mesmo quando o usuário não estiver agarrando-o, talvez para que ele possa jogar itens no jogo sem pressionar o controlador por toda a sala.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Esta figura tem diferenças acentuadas em relação ao resto das imagens. Ele tem o anel descendo de forma semelhante aos controladores PS VR 2. Ele também mostra um botão de sistema.



A principal coisa que eles queriam mostrar aqui é o fato de que os usuários serão capazes de remover/substituir a alça de mão pelo design https://t.co/s9xhvKd7Ro pic.twitter.com/4W4fk7R9zH- Brad Lynch (@SadlyItsBradley) 22 de novembro de 2022

O novo layout também parece ter sido projetado especificamente para garantir que o rastreamento dos dedos seja o mais forte possível. Os dedos sempre estarão sobre os sensores de rastreamento, não importa o tamanho das mãos do usuário, tudo isso graças a duas correias.

Entretanto, é sempre importante lembrar que as patentes não se transformam necessariamente em produtos de expedição. A Valve realmente provocou que há um novo fone de ouvido VR no horizonte, mas esta patente poderia ser para uma versão de seus controladores que nunca enviam. Empresas como a Valve freqüentemente patenteiam quase tudo o que seus engenheiros inventam, deixando muitos deles no chão da sala de corte.

Escrito por Oliver Haslam.