Como assistir ao evento especial Pimax Frontier 2022

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Pimax está realizando um evento especial para lançar alguns novos produtos e experiências de realidade virtual.

A empresa acaba de revelar mais sobre a Pimax Crystal durante um evento especial para aquele headset, mas agora está se mostrando ainda mais.

A Pimax Frontier 2022 está programada para acontecer em breve e a empresa estará exibindo novos dispositivos VR de próxima geração, além de falar sobre o que ela está chamando de VR 3.0.

Quando é a Pimax Frontier 2022?

O evento Pimax Frontier 2022 está acontecendo em breve e acontecerá online para que você possa assistir de casa. O evento está focado no tema "trazer o futuro para o presente" e a Pimax está provocando um dispositivo multifuncional "revolucionário" que lhe permitirá expandir sua experiência de jogo de novas maneiras.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

A Pimax Frontier 2022 está acontecendo em 9 de novembro e começará no próximo dia 9:

Califórnia - 17h EST

Nova York - 20h EDT

Londres - Meia-noite GMT (2 de novembro)

Berlim - 1 am CET (2 de novembro)

Japão - 9 horas (2 de novembro)

Onde você pode assistir ao Pimax Frontier 2022?

Você pode assistir a Pimax Frontier 2022 através do canal Pimax YouTube aqui. Também será possível assistir novamente o evento no canal depois que tudo estiver terminado.

O que está sendo revelado pela Pimax?

Durante o evento Pimax Frontier 2022, a empresa estará exibindo novos produtos da próxima geração. Diz que estes produtos "...terão como objetivo tornar os jogos de PC mais flexíveis, ampliando o campo de jogo dos jogos de tabuleiro para sofá, cama e muitos outros cenários de uso".

Este é um dispositivo VR que é flexível e versátil e permitirá que você se mude para qualquer lugar para assistir filmes ou desfrutar de experiências de realidade virtual. Ele também possui "inúmeras capacidades inovadoras" e permitirá uma entrada fácil no VR 3.0.

O que é o VR 3.0?

Durante a Pimax Frontier 2022, a Pimax também está se concentrando no VR 3.0. Este é um conjunto de padrões de "próxima geração" projetado para levar a uma imersão que ajude a esquecer que você está no mundo virtual.

Isto inclui várias partes fundamentais:

Imersão Visual (Naturalness)

Imersão Cognitiva (Autoconhecimento)

Imersão Física (Liberdade)

A Imersão Visual depende de visuais tão bons que você não consegue distinguir entre o mundo real e o virtual.

A Imersão Cognitiva é onde você se torna mais imerso em RV graças a coisas como o rastreamento ocular e o rastreamento da expressão facial que é então traduzido em RV juntamente com o rastreamento opcional dos lábios e do corpo. Isto leva a uma experiência mais "real" de interações naturais que complementam a clareza clara do jogo.

A imersão física vem com a liberdade de não estar amarrado a um PC. Isto pode significar que o fone de ouvido que você está usando tem recursos autônomos de VR.

Vamos descobrir mais sobre o que isso significa durante o evento.

Escrito por Adrian Willings.