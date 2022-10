Como conectar o Pico 4 a um PC de jogos

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Adoramos o Pico 4, é sem dúvida um dos melhores fones de ouvido autônomos VR que você pode comprar hoje.

Sua principal fraqueza, entretanto, é sua biblioteca de jogos relativamente pequena quando comparada a fones de ouvido como o Meta Quest 2.

Se você tem um PC de jogo, a boa notícia é que você pode usar o Pico 4 para jogar praticamente qualquer jogo VR imaginável.

Veja aqui como colocá-lo funcionando.

Como conectar o Pico 4 a um PC via USB

Em nossos testes, o método mais confiável e consistente de conexão foi com um cabo USB.

Usamos um cabo USB-C de 5m da Syntech que foi projetado para ser usado com o Quest 2. Como a porta USB está posicionada de forma semelhante, funciona perfeitamente com o Pico 4 e vem a um preço excelente.

Para ligá-lo, basta conectar a extremidade tipo A a uma porta USB 3.0 ou superior em seu PC, estes normalmente têm plástico azul na parte interna da porta. Em seguida, conecte a extremidade USB-C ao fone de ouvido.

Gostamos de usar o cabo de velcro incluído arrumado para adicionar alívio de tensão à conexão e também rotear o cabo atrás de nós. Enrosque a alça ao redor da faixa de cabeça do Pico 4, dê um pouco de folga para não tensionar a porta USB-C, e prenda-a firmemente.

A seguir, você precisará instalar o aplicativo Streaming Assistant do Pico em seu PC, que pode ser baixado do site da marca aqui.

Uma vez instalado, abra o aplicativo e escolha a conexão USB. Clique na engrenagem de ajuste na parte superior direita e mude seu modo de exibição para HD para garantir a melhor qualidade possível.

Coloque seu fone de ouvido Pico, vá até sua biblioteca, selecione aplicativos e abra o Streaming Assistant.

Clique no botão de conexão ao lado do nome do seu PC no lado direito, então você deve estar pronto para jogar.

Como conectar o Pico 4 a um PC sem fio

Se você tiver um roteador suficientemente rápido, você pode transmitir jogos VR para PC através de Wi-Fi e eliminar completamente os fios. Você pode querer conferir nosso guia para os melhores roteadores sem fio, se precisar de uma atualização.

O Pico também planeja lançar um dongle USB de 50 libras / 50 euros que permitirá a conexão direta Wi-Fi ao PC, que pode ser o método mais econômico para aqueles com hardware de rede sub-par. No entanto, isto ainda não está disponível, no momento da redação.

Atualmente, existem duas maneiras de usar o Pico 4 sem fio, e detalharemos a seguir. Para ambos os métodos, você vai querer ter seu PC conectado ao seu roteador via cabo ethernet e o Pico conectado na banda Wi-Fi de 5Ghz para obter os melhores resultados.

Com o Desktop Virtual

Se você quer a melhor experiência sem fio de qualidade com o Pico 4, você vai querer investir em algum software chamado Virtual Desktop. Ele está disponível através da loja Pico e custa em torno de £15.

A vantagem de usar o Virtual Desktop sobre o Steaming Assistant está em sua configurabilidade, ele permite selecionar taxas de bits mais altas e renderizar resoluções, o que proporciona resultados de maior fidelidade no headset.

Após ter instalado o Virtual Desktop no headset Pico, você precisará instalar o aplicativo Virtual Desktop Streamer em seu PC. Você pode baixar isso do site da área de trabalho virtual.

Abra o aplicativo Streamer em seu PC. Você será solicitado a digitar seu nome de usuário Pico, ou você pode adicionar vários, mas cada usuário precisará de sua própria cópia do Virtual Desktop.

Depois, de volta ao headset, abra o Desktop Virtual e você deverá ver o nome de seu computador no menu do lado direito.

Basta clicar em conectar, e você está pronto para ir.

Dentro do Desktop Virtual você terá uma tonelada de configurações que você pode ajustar para melhorar seus resultados, é impossível dizer o que funcionará melhor com seu PC e hardware de rede, mas vale a pena experimentar.

Com o Streaming Assistant

A conexão via Assistente de vapor funciona na maioria das vezes da mesma forma que com uma conexão com fio. É menos configurável, mas talvez o mais importante, é gratuito.

Primeiro, você vai querer abrir o Streaming Assistant em seu PC, mas selecione Wi-Fi ao invés de USB na inicialização.

Talvez você precise baixar algumas configurações para permitir o streaming suave sobre Wi-Fi, mas tudo depende de sua rede doméstica.

Depois, abra o Streaming Assistant em seu Pico 4, encontre seu PC na lista à direita e clique em conectar.

