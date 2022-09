Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A VR está tendo um pouco de ressurgimento, em parte graças às recentes ambições metaversivas de Mark Zuckerberg.

Entretanto, quando se trata de marcas VR com vínculos de mídia social, Facebook não é o único nome na cidade.

A Pico é uma subsidiária da ByteDance, que é a matriz da TikTok, e hoje anunciou seu primeiro fone de ouvido multifuncional para consumidores, o Pico 4.

O Pico 4 coloca o conforto na vanguarda de seu design, oferecendo um fone de ouvido leve e equilibrado com um formato compacto.

Ele utiliza a óptica Pancake que permitiu à marca diminuir a espessura do fone de ouvido em cerca de um terço em relação aos designs tradicionais de lentes Fresnel.

O fone de ouvido pesa apenas 295 gramas sem a alça, o que o torna uma das opções mais leves disponíveis.

O visor tem uma resolução maior que 4K com uma taxa de atualização de 90Hz e um campo de visão expansivo de 105 graus.

Possui um processador Qualcomm XR2 a bordo com uma GPU Adreno 650, permitindo que seja usado de forma autônoma.

Entretanto, ele também pode ser ligado a um PC de jogos e a marca estará lançando um dongle para permitir experiências com PCs sem fio de baixa latência.

A Pico colocou muita ênfase no conteúdo que estará disponível para os fones de ouvido e, é claro, os jogos são uma área chave.

A loja Pico tem 165 jogos com 6 graus de liberdade e está adicionando atualmente dois ou três títulos adicionais a cada semana.

Ela também tem aplicativos focados em fitness e permite aos usuários rastrear métricas como calorias queimadas em diferentes títulos.

Como você pode esperar, há uma integração TikTok para visualização de conteúdo, mas o aplicativo também conterá mais de 600 outras coisas para assistir em uma variedade de formatos 360 e 3D.

Além disso, a marca tem várias parcerias nas obras para a transmissão de esportes ao vivo e shows de avatar que podem ser desfrutados com o fone de ouvido.

Mais tarde, a Pico lançará sua própria experiência social metaverso chamada Pico Worlds e permitirá a gravação de Realidade Mista para compartilhamento em mídias sociais.

Em resumo, o Pico 4 está parecendo bastante promissor. Ele estará disponível a partir de 18 de outubro em treze países europeus, assim como no Japão e na Coréia.

Ele vem em duas variedades, uma com 128GB de armazenamento por 429 euros e outra com 256GB por 499 euros. Pré-encomendas abertas ao público em outubro via Amazon e outros varejistas selecionados.

Escrito por Luke Baker.