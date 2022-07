O Salto Mágico 2 está chegando no final deste ano, mas é muito caro.

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O Magic Leap anunciou que a segunda geração de seus fones de ouvido de realidade mista estará finalmente disponível em setembro.

Recebemos a primeira notícia do fone de ouvido no início de 2021, e ele foi tocado para lançamento naquele ano, mas, infelizmente, as notícias têm ficado calmas nos últimos tempos.

Antes de ficar muito animado, porém, há, infelizmente, um grande aumento de preço para o novo modelo.

O Magic Leap One foi lançado a $2.300 em 2018, mas a nova adição começará a $3.299.

E se essa etiqueta de preço não foi suficiente para afugentá-lo, a marca também lançará as variantes Developer Pro e Enterprise que vão de $4.099 a $4.999.

Naturalmente, estes últimos modelos são destinados diretamente ao uso comercial e serão fornecidos com um conjunto de recursos e ferramentas de desenvolvimento centrados na empresa.

No entanto, pelo que parece, o modelo padrão também é bastante centrado nos negócios. Com o Magic Leap chamando-o de "a plataforma de AR mais imersiva para a empresa".

O Salto Mágico 2 tem uma aparência muito menor e mais atraente, e agora pesa cerca de 255 gramas.

Ele oferece um campo de visão mais imersivo de 70 graus com uma taxa de atualização de 120Hz e resolução de 1440 x 1760. O Magic Leap afirma que este é o maior FOV disponível em um dispositivo de realidade mista até o momento.

É também o primeiro fone de ouvido a oferecer escurecimento dinâmico, permitindo que seja usado mais efetivamente em situações brilhantes sem sacrificar a qualidade da imagem.

Em seu núcleo está um chip AMD de 7nm baseado na arquitetura Zen 2 e é reivindicado para funcionar por 3,5 horas e meia por carga.

Se você ou sua empresa estiverem prontos para dar o salto, ele estará disponível em 30 de setembro para os clientes dos EUA. Espera-se também que esteja disponível no Reino Unido, Alemanha, França, Itália, Espanha, Canadá e Arábia Saudita - com o Japão e Singapura vendo um lançamento em uma data posterior.

Escrito por Luke Baker.