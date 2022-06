Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Nreal, uma empresa chinesa de realidade aumentada, anunciou um Steam beta para seus óculos de realidade aumentada Nreal Light e Nreal Air.

Agora, graças ao beta, que é lançado no final de junho, você pode transmitir jogos Steam de um PC para uma tela virtual maior.

Nreal disse que o beta é compatível com o Dirt Rally e a série Halo, e você verá os jogos no equivalente a uma tela HD de 200 polegadas. O beta para esta experiência, entretanto, "requer um pouco de esforço de configuração e não é otimizado para todos os jogos Steam", de acordo com um comunicado à imprensa.

Os óculos Nreal Light lançados nos EUA no ano passado e podem ser conectados a um telefone Samsung ou OnePlus Android. Eles não são tão completos como os fones de ouvido AR como o Magic Leap, mas também custam apenas US$ 599 e suportam recursos avançados como rastreamento manual.

Dito isto, os óculos Nreal Air são universalmente considerados menos avançados. Eles são como óculos inteligentes especificamente para streaming de vídeo.

Muitas empresas de tecnologia também têm um interesse renovado nos óculos AR. A Apple e a Meta, por exemplo, estão sendo rumores de que estão desenvolvendo óculos AR. Relatórios parecem sugerir que todas elas ainda estão tentando descobrir aplicações do mundo real para eles. Talvez o Steam streaming possa ser um caso de uso.

Escrito por Maggie Tillman.