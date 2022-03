O lançamento do metaverso da Heineken Silver foi uma experiência preocupante

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Você pode facilmente imaginar as reuniões que estão acontecendo ao redor do mundo agora que levam a lançamentos de produtos metaversos - o consenso de que há uma onda chegando agora e que qualquer marca que não a acompanhe está sendo míope.

Você também pode imaginar os executivos de marketing bem-intencionados admitindo que há algo envolvente e misterioso sobre a perspectiva de um lançamento virtual e concordando que as criptomoedas são bastante populares agora, então o metaverso pode muito bem seguir o exemplo.

É bastante simples também visualizá-los enquanto experimentam o ambiente virtual que encomendaram pela primeira vez a um alto custo, alguns dias antes de a imprensa ou o público entrarem nele, e perceber que gastaram o que só podemos presumir que deve ser ser milhares de sua moeda local em um peru absoluto.

Estamos assumindo que o sentimento dominante seria o constrangimento, e não sem razão. Por exemplo, fazendo um tour hoje pela praça virtual de dois andares que a Heineken construiu para lançar uma nova cerveja de baixo teor alcoólico, é difícil ver por que qualquer empresa teria gasto dinheiro com isso .

O Decentraland é o serviço de hospedagem, o portal metaverso mais conhecido, que foi palco de raves insatisfatórias, festas insuportáveis e quase todo o resto nos últimos meses, e é acessado por meio de um navegador.

Se isso parece simples, deveria ser, mas na realidade significa um processo de vários estágios de troca entre navegadores para obter a compatibilidade certa, um processo de design de avatar complicado e, em seguida, um ambiente que roda em taxas de quadros que nenhum jogo comercial escaparia com.

Andando do lado de fora do local da Heineken, somos recebidos por outros avatares estranhos, e todos se amontoam em torno de um segurança que deve perguntar nossa idade antes de podermos entrar, provavelmente devido às regras sobre publicidade de álcool.

Para nós, não funciona até reiniciarmos nosso navegador pela quarta vez, momento em que o evento já começou e estamos correndo para recuperar o atraso. No interior, ouvimos sobre a nova cerveja (é uma cerveja) enquanto caminhamos entre exposições que poderiam ser encantadoramente low-poly apenas se vistas através das lentes mais ridiculamente caridosas.

Toda a experiência é simplesmente ruim - não é bom se movimentar, não parece nem um pouco bom, e nada sobre isso supera uma simples apresentação de vídeo ou anúncio.

Também estamos convencidos de que alguém na Heineken ficou com os pés frios em algum momento do processo de fazer tudo isso e decidiu minar tudo colocando personagens não-jogadores ao redor para vomitar linhas deliberadamente irônicas como a monstruosidade abaixo.

É um exemplo clássico de tentar ter seu bolo e comê-lo - você não pode gastar muito dinheiro em um lançamento de metaverso bobo e depois fingir que sabe que é bobo, Heineken! Isso simplesmente não é algo que você está autorizado a fazer.

Haverá um evento de lançamento real e pessoal para o lançamento da cerveja Heineken em algumas semanas, e provavelmente será mais tradicional - então há claramente alguma consciência de que os velhos métodos podem ser melhores.

Claro, a conceituação atual do metaverso e a realidade de serviços como o Decentraland sublinha o quão longe estamos de qualquer tipo de oferta genuinamente recompensadora. Seja uma versão de segunda classe do Second Life ou salas de reunião de RV que exigem que você mantenha fones de ouvido suados por horas, é fácil ver que não estamos no ponto em que isso pode se manifestar adequadamente.

Neste ponto, parece que a abordagem mais ousada para uma marca é cortar o absurdo e evitar tais indulgências, contrariando seus instintos, e só podemos esperar que alguns continuem a fazê-lo. Se tivermos que conversar com outro segurança virtual para obter acesso a um nível que a maioria das crianças poderia sair do Roblox em uma hora novamente, nossa paciência pode começar a se esgotar.

Escrito por Max Freeman-Mills.