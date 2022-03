VR no seu carro: Holoride é o futuro do entretenimento no carro?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A ideia de usar um fone de ouvido VR no banco de trás de um carro pode deixá-lo com medo. Com muitos enjoos ao viajar e muitos enjoos ao usar um fone de ouvido VR, parece uma receita para um desastre duplo.

Afastando-se da agitação do salão de exposições do Mobile World Congress , nos encontramos com Holoride para uma demonstração do mundo real de sua nova tecnologia.

Holoride quer tornar as viagens de carro mais emocionantes, como diz a empresa, transformando veículos em parques temáticos em movimento. É VR no seu carro.

Entramos no banco de trás de um carro elétrico Cupra Born, onde um fone de ouvido HTC Vive Flow está esperando por nós. É a hora da verdade: ou vai ver o retorno imediato de um café da manhã do hotel, ou, como Holoride sugere em seu site , resultar em uma experiência eufórica.

Usado como um par de óculos bem volumoso, o Vive Flow proporciona a imersão visual, com alto-falantes nos braços para fornecer áudio sem precisar de fones de ouvido. É bem diferente dos fones de ouvido VR pesados que usamos antes e isso é importante porque agora estamos na parte de trás de um carro em movimento.

Ele precisa ser conectado à energia, por isso é conectado ao soquete USB-C na parte traseira do carro, mas é confortável e leve o suficiente como um fone de ouvido para que não seja cansativo de usar.

O HTC Vive Flow foi carregado com Holoride. A empresa é uma ramificação da Audi, que forneceu parte do financiamento inicial e detém uma participação minoritária, sendo a Holoride uma plataforma de tecnologia que pode fornecer uma variedade de aplicações diferentes.

O objetivo é que a Holoride seja agnóstica da marca, trabalhando em uma variedade de dispositivos VR no futuro e compatível com uma ampla variedade de carros.

Compatível com o carro? O que é isso tudo?

Parte do segredo por trás do Holoride é que ele usa e reflete o movimento do carro, então ter acesso aos dados do carro faz parte da experiência. Para nosso passeio, há uma unidade de desenvolvimento presa dentro do para-brisa, fornecendo dados para Holoride, mas no futuro ela será conectada aos próprios sensores do carro.

Por que isso é importante? Tudo volta para a doença de movimento. A doença de movimento atinge muitas pessoas quando o corpo diz que você está se movendo, mas seus olhos dizem ao seu cérebro que você não está.

À medida que começamos a dirigir, o mundo virtual que podemos ver está se movendo com o carro. Quando paramos em um cruzamento o mundo virtual desacelera e para, quando viramos à esquerda no carro, viramos à esquerda também o mundo virtual. Ao combinar o que o corpo sente e os olhos veem, a dissonância que causa o enjoo é diminuída.

Estamos jogando um jogo, apontando um canhão para estourar bolas coloridas. As bolas flutuantes e o universo virtual se movem enquanto dirigimos. Claro que não há controladores, então temos apenas um simples controle de toque fornecido por um telefone celular.

É divertido, e esse ambiente em movimento - que Holoride chama de "conteúdo elástico" - significa que não estamos nos sentindo doentes, não há sensação de vertigem, apenas se torna uma experiência de VR na parte de trás de um carro.

Em seguida, navegamos para um cinema virtual, iniciando um filme para assistir em movimento. Desta vez, há uma tela flutuante, imediatamente levantando a questão de por que ela não preenche completamente sua visão.

À medida que voltamos a dirigir, virando esquinas e parando no trânsito, há pequenas partículas flutuantes ao redor da tela que refletem o movimento. Abaixo do filme flutuante que estamos assistindo, há um esboço fraco de um mapa de rolagem, refletindo as curvas e curvas do carro.

É por isso que a visão do cinema não é toda envolvente, porque precisa de espaço ao seu redor para refletir o movimento para que Holoride possa refletir o movimento do carro no ambiente virtual.

Afastamo-nos da experiência surpreendidos. Esperávamos ondas de náusea e isso simplesmente não aconteceu. Mas ainda levanta a questão de por que você recorreria à Holoride em vez de olhar pela janela ou apenas usar seu telefone.

Embora um passeio de carro pelas ruas movimentadas de Barcelona possa não ser o melhor caso de uso para um sistema como o Holoride, há alguns argumentos para oferecer uma experiência personalizada e imersiva em outras formas de viagem.

Holoride nos diz que eles têm muito reservado para 2022. Enquanto a demonstração que tínhamos era claramente um protótipo e a empresa não se baseava nas especificidades de quando seria lançada, com quais dispositivos seria compatível ou quanto pode custar, está claro que esses detalhes virão à tona nas próximas semanas e meses.

É interessante, certamente, e a tecnologia parece ser capaz de contrariar a barreira do enjoo: o que estamos realmente esperando é um aplicativo matador para realmente vender essa tecnologia aos clientes.

Escrito por Chris Hall.