O que é XR e como ele sustentará o metaverso?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Com a conversa aumentando em torno do metaverso e as maneiras pelas quais vamos interagir com ele, você pode estar ouvindo a palavra XR com mais frequência.

Enquanto a maioria das pessoas está familiarizada com VR , graças à popularidade de dispositivos como o Oculus Quest . Você provavelmente estará muito menos familiarizado com o conceito de XR, e a maneira como o termo é usado geralmente pouco esclarece o que exatamente é XR. Felizmente, o XR é mais simples do que pode parecer à primeira vista, então vamos mergulhar.

XR é uma abreviação de Realidade Estendida. É um termo abrangente que abrange a combinação de Realidade Virtual, Realidade Aumentada e Realidade Mista. Dispositivos que afirmam ser capazes de XR podem oferecer experiências relacionadas a todos os três. Então, para entender melhor o que o XR envolve, vamos relembrar seus três componentes principais.

VR é uma tecnologia que permite que você coloque um fone de ouvido e entre em um mundo virtual com o qual você pode interagir. É mais comumente usado para jogos, mas a RV também pode ser usada para criar arte, ter interações sociais e até ser usada como ferramenta de condicionamento físico.

AR é o processo de combinar elementos virtuais com o mundo real. Há uma boa chance de você já ter tido uma experiência de RA usando a câmera do seu telefone. Alguns exemplos são jogos como Pokemon Go ou filtros Snapchat que colocam objetos 3D em sua cabeça.

MR combina VR e AR para criar uma experiência imersiva onde objetos virtuais interagem com o mundo real. MR ainda é uma tecnologia emergente e geralmente depende de hardware de nicho como o HoloLens da Microsoft .

Como XR é um termo abrangente que inclui tudo, desde jogos de RV até, por algumas definições, coisas tão simples quanto o Google Maps; pode ser complicado identificar exatamente o que é um dispositivo XR. Tecnicamente, seu telefone é um dispositivo XR, mas esse não é realmente o tipo de experiência de que estamos falando neste artigo.

Acreditamos que os melhores exemplos de dispositivos XR são fones de ouvido capazes de experiências de MR e VR em um dispositivo. Atualmente, eles tendem a ser fones de ouvido VR tradicionais com câmeras na frente, como o Vive Pro 2 e o Valve Index .

Infelizmente, esses dispositivos tendem a ser VR primeiro, com MR parecendo uma reflexão tardia. Isso ocorre pelo simples motivo de que há muito mais conteúdo de RV para ser reproduzido e consumido, em comparação com o MR, que é mais de nicho, sendo explorado principalmente pelos setores empresarial e industrial.

Agora, porém, com empresas como a Meta avançando para a integração de experiências XR, esperamos ver muito mais dispositivos prontos para XR chegando ao mercado.

Tecnicamente falando, o conceito de metaverso descrito pelo Facebook (ou Meta) é XR. Mark Zuckerberg disse que o metaverso é "o futuro para o qual estamos trabalhando. Um ambiente virtual onde você pode estar presente com as pessoas em um espaço digital". Ele também afirmou que o metaverso do Facebook será acessível a partir de todos os dispositivos e aplicativos, então não será apenas uma experiência de RV.

Por mais frustrantemente vago que seja o conceito de metaverso, sabemos que ele terá elementos de VR, AR e MR e os combinará com o uso tradicional da Internet como plataforma para socializar, jogar e trabalhar. Se isso soa muito como XR, é porque é.

Escrito por Luke Baker.