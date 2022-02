Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Motorola introduziu uma faixa de pescoço 5G projetada para fones de ouvido XR.

Realidade estendida - ou XR - é um termo abrangente que abrange realidade aumentada, realidade virtual e realidade mista. As tecnologias subjacentes a todos esses formatos potencializam o XR. De qualquer forma, a Motorola anunciou que sua "faixa de pescoço 5G XR " deve ser usada com fones de ouvido leves - como os óculos inteligentes Lenovo ThinkReality A3 de sua empresa-mãe.

É basicamente um cordão que contém um processador Snapdragon 8 Gen 1, uma bateria de 5.000mAh, um touchpad, slot para cartão SIM, alto-falantes, giroscópio, acelerômetro e outros sensores, conforme relatado pela primeira vez pelo Engadget. A ideia é que os fabricantes possam contar com a faixa de pescoço para abrigar um processador robusto e uma bateria robusta, permitindo que o fone de ouvido seja mais uma concha de exibição mais confortável e leve de usar.

No caso dos óculos inteligentes ThinkReality A3, eles já são leves e alimentados por laptops. Mas, se usado com a fita para o pescoço, eles ainda funcionarão, mas têm o bônus adicional de serem ainda mais portáteis.

A Motorola disse que também fez parceria com a Verizon na faixa do pescoço, o que significa que oferece conectividade celular e pode até trabalhar com a rede 5G mmWave da operadora dos EUA. Dito isso, ainda não há informações sobre quanto custará a fita para o pescoço - muito menos quando e onde estará disponível para compra.

Escrito por Maggie Tillman.