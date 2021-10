Os próximos fones de ouvido Pimax VR apresentam 12K visuais, funcionalidade autônoma e muito mais

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Pimax revelou um novo fone de ouvido insano no qual está trabalhando, que oferece especificações incríveis. Essas especificações incluem não apenas a resolução de 12K, mas também um campo de visão de 200 graus, rastreamento ocular Tobii integrado e muito mais.

Como se isso não bastasse, o headset Pimax Reality 12K QLED VR combina o melhor dos dois mundos com a inclusão de um chipset Qualcomm Snapdragon XR2. A empresa diz que isso significa que ele é capaz de jogar jogos PCVR e rodar de forma independente, semelhante ao Oculus Quest 2 .

Já ficamos maravilhados com a Pimax 8K X VR, que oferecia dois monitores 4K por olho, agora as coisas estão definidas para ser ainda mais impressionantes.

O fone de ouvido Pimax Reality 12K QLED VR está chutando as coisas, aumentando a resolução para 6K por olho. Diz-se que usa dois painéis LCD HDR de 200 Hz com iluminação de fundo Mini LED e uma camada de pontos quânticos. Essa configuração deve melhorar a gama de cores e tornar as coisas ainda mais impressionantes.

Claro, os fones de ouvido de última geração anteriores exigiam um PC de última geração para funcionar, então a ideia de aumentar a aposta com um dispositivo ainda mais faminto de energia é confusa. No entanto, Pimax diz que a inclusão do rastreamento ocular Tobii e do Dynamic Foveated Rendering (DFR) vai ajudar nisso.

Essa tecnologia significa que apenas as coisas que você está olhando serão reproduzidas com qualidade total, reduzindo assim a pressão em sua máquina de jogos enquanto você joga. E, por sua vez, isso deve levar a uma melhor experiência geral.

Além disso, o headset Pimax Reality 12K QLED VR está sendo fabricado com recursos de rastreamento de dentro para fora e, como o headset HTC Vive Cosmos , terá placas frontais substituíveis para rastreamento SteamVR e uso de RV mista. Portanto, é multifuncional e deve permitir uma grande combinação de liberdade sem fio independente (como o Quest 2) ou PCVR de ponta com fio para a melhor experiência.

A outra boa notícia é que se você já possui um fone de ouvido Pimax, poderá trocá-lo por um desconto e ser colocado na lista de prioridades para possuir o novo dispositivo também.

Se você não tiver um, o preço de varejo de US $ 2.399 pode desanimá-lo, mas certamente parece que vai valer a pena. A empresa diz que o fone de ouvido começará a ser comercializado no quarto trimestre de 2022, então ainda temos um tempo para esperar, mas espero que valha a pena.