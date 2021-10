Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Assim como parecia que o Magic Leap estava em suas últimas etapas, a empresa conseguiu levantar meio bilhão de dólares em fundos de investidores ao lado da CEO Peggy Johnson, anunciando a existência de um Magic Leap 2 - a primeira grande revisão da empresa em seu produto introdutório com um impressionante novo design projetado para uso durante todo o dia.

Apresentado ao vivo na CNBC e em uma carta escrita pela própria Johnson, não é segredo que a empresa tem lutado para identificar seu mercado-alvo ideal desde o início. No entanto, mais de uma década após sua fundação, o Magic Leap agora parece firmemente focado em um grupo líder: a empresa.

Embora a empresa faça menção ao "intenso interesse" em trazer o Magic Leap ao nível do consumidor de forma mais predominante, Johnson avisa que tudo deve ser vinculado ao seu foco principal, declarando: "[nós] buscaremos ativamente oportunidades [de espaço do consumidor] se melhorarem nossa posição e capacidade de inovar no mercado corporativo. ”

Independentemente disso, o Magic Leap parece estar avançando tremendamente no desenvolvimento de um dispositivo que não parece exorbitantemente ostentoso e tem potencial para ser usado o dia todo por dezenas, senão centenas e milhares de trabalhadores no chão de fábrica em divisões que variam em qualquer coisa de engenharia mecânica, medicina, construção, transporte e logística e muito mais.

As possibilidades para RA são virtualmente infinitas; a chave primária para obter lucro tem sido conduzir aplicativos funcionais e valiosos para mercados interessados, onde milhares de funcionários podem realmente utilizar um fone de ouvido todos os dias.

Embora ainda não exista um mundo em que a RA é onipresente, o último esforço do Magic Leap em trazer o menor e mais leve dispositivo da empresa ao mercado em meados de 2022 parece uma boa segunda rodada para ver se realmente existe um mundo onde a RA pode transformar o local de trabalho.

Quanto à tecnologia presente na segunda geração, escreve Johnson,

“Nossa próxima geração de tecnologia Magic Leap 2 será o menor e mais leve dispositivo da indústria desenvolvido para adoção empresarial. Este fone de ouvido mais avançado apresenta atualizações críticas que o tornam mais envolvente e ainda mais confortável, com ótica de ponta, o maior campo de visão da indústria e escurecimento - uma inovação pioneira no mercado que permite que o fone de ouvido seja usado em ambientes bem iluminados configurações, além de um fator de forma significativamente menor e mais leve. ”

Magic Leap 2 está agendado para lançamento em 2022.