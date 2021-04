Fones de ouvido de RV do futuro podem permitir que você se concentre em qualquer profundidade

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Uma empresa está se esforçando para tornar o futuro da RV ainda mais interessante com tecnologia que permite que os fones de ouvido focalizem tanto de longa distância quanto de perto.

A CREAL está desenvolvendo um tipo de tecnologia de exibição de campo de luz que, quando empregada em fones de ouvido de realidade virtual, pode possibilitar o foco em qualquer profundidade durante a RV. O que isso significa essencialmente é que você será capaz de mudar o foco de close-up para longa distância com um foco dinâmico imersivo.

Isso é melhor demonstrado no vídeo através das lentes que acompanha:

Como você verá, a tecnologia permite que o fone de ouvido que o acompanha mude o foco de um objeto para outro, através de uma variedade de distâncias, da mesma forma que seus próprios olhos podem. Isso certamente deve tornar o conteúdo de RV mais envolvente e convincente no futuro.

Isso está nos primeiros estágios de desenvolvimento no momento, com o roteiro da CREAL visando um design de fone de ouvido compacto com capacidade para o final de 2022, mas a tecnologia certamente se mostra promissora. É importante notar que a empresa não produz seus próprios fones de ouvido autônomos, mas esta tecnologia de exibição de campo de luz pode ser adotada por empresas como Oculus, HTC e outros para ofertas de realidade virtual para consumidores de massa.

CREAL certamente tem grandes esperanças para sua tecnologia:

"Esperamos que um dia essa filmagem seja lembrada como a abertura de um novo capítulo em VR. A profundidade de foco natural traz a mesma melhoria para VR que as cores trazidas para TVs em preto e branco."

A tecnologia de exibição em que está trabalhando deve ser interessante de outras maneiras também. A meta final para 2022 inclui um display capaz de uma taxa de atualização de até 270 Hz - substancialmente mais do que o disponível nos fones de ouvido VR atuais. Isso, junto com uma resolução de profundidade ilimitada e nenhum requisito de rastreamento ocular, deve tornar a tecnologia atraente para consumidores e desenvolvedores.

Agora só temos que jogar o jogo da espera.

Escrito por Adrian Willings.