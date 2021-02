É este o futuro da RV? Interação social em um mundo virtual socialmente distanciado

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Em 2020, informamos que Peter Chou, ex-CEO e cofundador da HTC, estava trabalhando em um novo fone de ouvido de realidade virtual.

Conhecido como XRSpace Manova , este novo fone de ouvido estava sendo criado para oferecer realidade virtual para as massas, mas com uma diferença.

Em vez de ser focado em jogos, como o HTC Vive, ou em negócios, como o Microsoft Hololens , o Manova foi projetado para aproximar as pessoas, socialmente e em RV.

A ideia aqui é criar um dispositivo que não só atraia as massas, mas também ajude as pessoas a se conectar, colaborar e se unir no mundo virtual.

A primeira parte deste quebra-cabeça é um headset de realidade virtual sem amarras, alimentado por 5G e com rastreamento manual, fácil de pegar e usar. A segunda parte é um mundo virtual imersivo que oferece experiências sociais adequadas para todos.

No meio da pandemia COVID-19, onde todos nós ficamos presos em casa o tempo todo, sem conseguir ver as pessoas, a ideia de um fone de ouvido de RV com foco social é atraente.

Já vimos alguns elementos sociais em fones de ouvido de realidade virtual anteriores. Onde você pode se reunir para assistir Netflix em RV com seus amigos ou encontrar avatares virtuais e até mesmo conhecer estranhos de todo o mundo no VRChat . Mas onde outros fones de ouvido se envolvem com essa interação social, o XRSpace Manova está fazendo disso o foco principal.

Coloque o fone de ouvido e você entra em um mundo virtual com espaços públicos e privados para explorar. Sim, existe a casa virtual clássica que você pode personalizar de acordo com seu gosto pessoal e convidar pessoas para um bate-papo privado, mas também existem espaços públicos que incluem um centro da cidade, praia, parque de diversões, boate e muito mais.

Nesses locais, você pode participar de diversas experiências e atividades sociais ou simplesmente encontrar-se com amigos para manter contato sem ter que sair de casa.

Fizemos um tour por esses vários locais e uma demonstração dos casos de uso em potencial à medida que visitávamos cada local. E é assim que você vê as possibilidades que percebe o potencial para o futuro da RV.

Depois de selecionar a localização em um mapa virtual, nos encontramos em uma boate, com música tocando e bots conversando alegremente uns com os outros.

Aqui as pessoas podiam se encontrar para um drink virtual, dançar ou simplesmente para se divertir. Uma ideia simples, mas de fácil acesso e bem-vinda quando você não pode ir a um bar de verdade.

Saindo do clube, nos teletransportamos para uma sala de aula virtual, onde nos foi mostrado como um palestrante virtual poderia fazer uma apresentação em uma grande tela virtual. Essa apresentação foi projetada para ser amigável, com apresentadores capazes de simplesmente carregar arquivos de sua conta do Google Drive e exibi-los para um público cativo.

Essa sala de aula virtual também pode ser dividida em áreas de ensino separadas, onde os usuários podem se reunir para bate-papos em equipe, apresentações menores ou palestras e em um modo privado onde os grupos também não interferem uns nos outros.

Mais tarde, estávamos em um cinema assistindo a conteúdo de vídeo 2D e 360 graus. Qualquer filmagem que você tenha em seu dispositivo pode ser vista dessa forma, tanto sozinho quanto com amigos. A empresa também está trabalhando com empresas de telecomunicações locais para permitir que os usuários assistam a conteúdo da Netflix e de outras plataformas de streaming no futuro.

Essas experiências foram oferecidas como apenas uma amostra das aplicações potenciais do XRSpace Manova e o que ele poderia oferecer. Os vários ambientes virtuais podem ser facilmente usados para aplicativos comerciais de várias maneiras diferentes.

Um corretor de imóveis poderia oferecer tours virtuais de 360 graus em uma casa sem que os compradores em potencial tivessem que sair de casa. Da mesma forma, os usuários podem ter uma amostra de como seria um destino de férias escolhido com uma experiência virtual que daria uma representação muito mais precisa do local do que você obteria simplesmente olhando as fotos em um site.

Para educação, o XRSpace Manova também pode ser usado de várias maneiras. Não apenas salas de aula virtuais, mas visitas virtuais guiadas a exposições históricas, mostras de arte educacional, apresentações de palestrantes proeminentes e muito mais.

Também nos foi apresentada a possibilidade de exposições virtuais. Com locais virtuais onde os expositores podem mostrar seus produtos ou ofertas de negócios para um público interessado que não precisa se preocupar com os custos e inconvenientes de viagens internacionais para participar de um evento como esse no mundo real.

Para o usuário médio, existem muitas outras experiências também. Existe um calendário regular com eventos para as pessoas participarem e experiências de "Bem-Estar Digital" disponíveis através do MagicLOHAS que oferece coisas virtuais de Tai-Chi, exercícios de alongamento corporal, Yoga, aeróbica, ciclismo e muito mais, tudo dentro do mundo da RV.

Temos nos concentrado na experiência de como o XRSpace Manova é como usar, pois esse é o foco principal deste novo fone de ouvido - a experiência social. Mas obviamente o hardware também é importante.

O fone de ouvido XRSpace Manova é um dispositivo móvel com um processador Qualcomm Snapdragon 845 , com 6 GB de RAM, 5G, LTE e conectividade Wi-Fi. É sem fio, sem a necessidade de ser conectado a um PC.

Ele também foi projetado para funcionar sem controladores na maior parte, com controles intuitivos baseados em gestos que você pode usar apenas com as mãos. Existem rastreadores que podem ser adicionados ao sistema para rastrear o movimento de todo o corpo para atividades como atividades esportivas, mas por outro lado, isso permitirá que você caminhe e navegue ao redor do mundo com facilidade.

Com o fone de ouvido XRSpace Manova, você é colocado no corpo de um avatar virtual personalizado que não só tem uma boca em movimento para corresponder à sua fala, mas também é capaz de apertar a mão de pessoas, cumprimentar outros usuários, acenar e muito mais.

O design do fone de ouvido é inteligentemente pensado, com um ajuste confortável, uma ventoinha de refrigeração para mantê-lo funcionando bem e um microfone com cancelamento de ruído para que você sempre possa ser ouvido claramente.

Ele também pode ser conectado e usado durante o carregamento, para que você possa continuar usando-o por mais tempo.

Ficamos impressionados com o que vimos do XRSpace Manova e podemos ver os casos de uso em potencial dele e como pode ser uma maneira excelente de encontrar pessoas de todo o mundo com facilidade.

É fácil ver onde o XRSpace Manova vai brilhar: os usos educacionais, as experiências sociais, os aplicativos para negócios e para o local de trabalho. Todos são válidos e interessantes de várias maneiras também. Se as escolas forem fechadas, o XRSpace Manova pode ser usado para aprendizado remoto. Os trabalhadores em casa também podem usar o XRSpace Manova para colaborar mais facilmente com colegas e clientes. As empresas também podem usar o dispositivo para demonstrar e vender produtos e serviços remotamente. As possibilidades são quase infinitas.

Dito isso, o XRSpace Manova pode ser difícil de vender no mercado de massa. Especialmente com a quebra da norma de dispositivos como a linha Oculus Quest, onde o jogo é o aspecto principal da experiência. O fone de ouvido XRSpace Manova oferece muito pouco em termos de jogos, exceto por um punhado de jogos casuais como Angry Birds e, em vez disso, é tudo sobre o envolvimento social e experiências com outras pessoas.

Se você sente falta de estar com as pessoas, então pode ser uma compra sensata - supondo que todos os seus amigos e familiares tenham um, é claro. Mas se você quer algo para escapar da monotonia da realidade, então pode não ser isso.

De qualquer forma, o futuro é interessante. Descubra mais sobre o XRSpace Manova aqui .

Escrito por Adrian Willings.