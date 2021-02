Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A startup Magic Leap lançará seu fone de ouvido AR de segunda geração em 2021, anunciou a CEO Peggy Johnson na Iniciativa de Investimento Futuro da Arábia Saudita.

Provocando algumas especificações iniciais para o dispositivo, o novo chefe do Magic Leap - que assumiu em julho - sugeriu que o próximo fone de ouvido Magic Leap será "50% menor, 20% mais leve, com campo de visão 100% maior" e lançado em Q4 2021 para acesso antecipado.

Não há muito mais o que fazer agora, o que tem sido um tema consistente em toda a linha do tempo do Salto Mágico, mas isso lança um pouco de luz sobre a direção que a empresa está tomando.

Depois de lançar o tão aguardado Magic Leap One em 2018 para os consumidores, a empresa se voltou para a empresa no ano passado e começou a competir mais com o HoloLens da Microsoft, em vez de Oculus e HTC.

Com base nas estimativas fornecidas por Johnson, podemos esperar que o fone de ouvido de segunda geração pese pouco mais de 250g, em comparação com a unidade 316g One, e o design parecido com óculos de proteção seja reduzido um pouco.

Com o campo de visão, é um pouco mais complicado prever o que a dica "100% maior" realmente significa.

Neste estágio, não se sabe se o Magic Leap se manterá na mesma proporção de 4: 3 que atualmente apresenta no One, mas suspeitamos que a sugestão de aumento de 100% se refere à área de superfície geral. Isso significa que algo como o campo de visão horizontal se estenderia de 40 a 55 graus, em vez de dobrar.

Como sempre, porém, não saberemos com certeza até que a empresa revele oficialmente as especificações de design no final de 2021. E quando o fizer, espere que o maior fator de seu sucesso seja o preço e como ele se compara ao HoloLens 2.

Escrito por Conor Allison.