(Pocket-lint) - À medida que o tempo de lançamento se aproxima, mais detalhes estão aparecendo sobre o último lançamento da série Medal of Honor.

Medal of Honor: Above and Beyond é um novo jogo da Respawn Entertainment que está sendo construído para a realidade virtual. Outra aventura potencialmente fantástica na Segunda Guerra Mundial pelos desenvolvedores por trás do Apex Legends, Titan Fall e muito mais.

Originalmente, foi criado para ser exclusivo para Oculus, mas agora está disponível no Steam com uma nota de que irá suportar os fones de ouvido HTC Vive , Oculus Rift ou Valve Index e contará com elementos de um jogador e multijogador.

Como se a promessa de uma nova campanha singleplayer de Medal of Honor não fosse empolgante o suficiente, parece que há muito o que ser elogiado no modo multiplayer também. Estão configurados cinco modos multijogador diferentes, incluindo Domination, Deathmatch, Team Deathmatch, Blast Radius (uma abordagem explosiva de King of the Hill) e modo Mad Bomber. Respawn diz que podemos esperar dezenas de mapas para jogar e uma variedade de armas autênticas para explodir também.

Esperamos coisas boas desta nova Medalha de Honra. Especialmente porque o chefe do estúdio, Vince Zampella, trabalhou nos jogos Medal of Honor originais antes de passar a co-fundar a Infinity Ward e lançar Call of Duty em popularidade insana. Agora que ele está de volta dando uma nova vida ao Medal of Honor, os resultados devem ser algo especial.

Medal of Honor: Above and Beyond estará disponível no dia 11 de dezembro via Steam ou na Oculus Store .

Escrito por Adrian Willings.