Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

É 2020, então basicamente todos os festivais de música e eventos do verão são cancelados. Ou assim pensamos. Mas os organizadores do evento Shangri-La de Glastonbury estão aqui para salvar seu bacon com um novo festival de realidade virtual chamado Lost Horizon. Aqui está o porquê de parecer realmente emocionante.

Descrito como "o maior festival de música e artes de realidade virtual do mundo" pelos organizadores, este festival gratuito é um verdadeiro baile de verão hospedado em um mundo virtual. Então você não precisa acampar. E não há chuva ou lama. Parece ideal, certo?

O festival apresenta uma programação de DJs e artistas - alguns dos quais detalhamos abaixo - ao lado de artistas visuais apresentando seus trabalhos de uma maneira que você nunca viu antes.

É tudo por uma boa causa também, arrecadando dinheiro para o The Big Issue e a Anistia Internacional .

Embora seja gratuito, você pode comprar um passe premium por US $ 10 (que inclui arte exclusiva dos criativos da Lost Horizon, uma camisa virtual do Instruct Studio e muito mais). Também haverá oportunidades de doação durante o final de semana do festival e além.

O evento acontecerá no fim de semana de 3 de julho e 4 de julho de 2020. Aqui estão os horários locais para o público internacional:

Diariamente: 15: 00-03: 00 (+1) BST (Reino Unido)

Diariamente: 16: 00-04: 00 (+1) CEST (Europa Central)

Diariamente: 10: 00-22: 00 EDT (Costa Leste dos EUA)

Diariamente: 07: 00-19: 00 PDT (West Coast USA)

Diariamente: 23: 00-11: 00 (+1) SGT (Cingapura / HK)

Este não é apenas um evento pré-gravado. Como afirmam os organizadores: "gravados usando a tecnologia de tela verde, os artistas podem se apresentar dentro do mundo virtual como eles mesmos ou como um avatar sob medida. Dentro deste multiverso, você pode se encontrar com seus amigos e fazer novos amigos, conversar, dançar e explorar juntos. nos bastidores ou encontre um canto sombrio para sair. "

Ao longo de dois dias e quatro etapas, haverá mais de 50 apresentações. Horários exatos que ainda não sabemos, nem lista completa ou artistas, mas aqui está uma seleção do que os organizadores anunciaram até agora:

Fatboy Slim

Carl Cox

Jamie Jones

Peggy Gou

Seth Troxler

Sasha

John Digweed

Come Tudo

Pete Tong

Noisia

Skream

Alabama 3 (conjunto acústico)

Krafty Kuts

Corte frio

A.Skillz

Há muito mais além disso, portanto, para uma lista mais completa, vá para losthorizonfestival.com

Obviamente você quer entrar. Por que não? Há uma série de opções sobre como experimentar o festival.

Para obter a experiência completa, você precisará de um PC (diz-se que o Mac estará "disponível em breve" - espero que seja a tempo do evento), além de um headset VR (que é totalmente opcional).

Usar um fone de ouvido VR significa a capacidade de explorar o Lost Horizon como uma simulação completamente interativa - como um festival real. O festival suporta todos os fones de ouvido equipados com PC, como HTC Vive e Oculus Rift.

Você precisará se inscrever e baixar o aplicativo Sansar para participar. Isso significa que os participantes do festival precisam ter 13 anos ou mais.

Separado de Sansar, o Lost Horizon lançará um aplicativo móvel a partir de 26 de junho de 2020 - uma semana antes do festival. Ele estará disponível para iOS e Android, cobrindo todos os principais dispositivos. Verifique a App Store e o Google Play Store nessa data.

O aplicativo móvel é gratuito e oferece uma visão panorâmica de cada um dos quatro palcos do festival, para que você possa assistir de diferentes pontos de vista nos locais virtuais.

Você também pode sintonizar usando o Twitch ou o Beatport .