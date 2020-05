O cofundador da HTC está lançando um fone de ouvido autônomo de realidade virtual com apelo social

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Um novo fone de ouvido de realidade virtual está chegando, mas com uma diferença. É um fone de ouvido com capacidade de rastreamento manual, alimentado por 5G, sem fio, projetado para aproximar as pessoas.

Peter Chou, ex-CEO e co-fundador da HTC, iniciou o XRSpace em 2017 com o objetivo de levar o XR às massas. XR sendo uma mistura de Realidade Virtual , Realidade Aumentada e Realidade Mista .

O ex-chefe da HTC é de opinião que a VR, por assim dizer, é muito complicada, difícil de usar e pouco atraente para o mercado de massa. O objetivo do XRSpace, portanto, é criar um dispositivo que não seja apenas atraente para as massas, mas também ajude as pessoas a se conectarem, colaborarem e se unirem no mundo virtual.

Numa época em que todos nos distanciamos socialmente em casa, a ideia de nos encontrarmos no mundo virtual é certamente atraente.

O XRSpace espera "criar a realidade social do futuro", possibilitando que as pessoas se reúnam em um ambiente virtual de uma maneira natural, imersiva e pessoal.

Como a empresa está fazendo isso? Bem, para iniciantes, está lançando o primeiro headset móvel VR 5G do mundo (o XRSpace Mova). Um fone de ouvido projetado para ser pequeno e leve, mas também muito menos complicado do que os outros atualmente no mercado.

Com um processador Qualcomm Snapdragon 845 e uma variedade de outras tecnologias inteligentes, este fone de ouvido foi projetado para ser livre de amarras (o que significa que você não precisa de um PC para executá-lo) e também sem controlador. O movimento dentro do mundo virtual é controlado inteiramente por sua cabeça, corpo e mãos. É isso mesmo, o XRSpace Mova usa o rastreamento manual como padrão.

Obviamente, o Mova não é o primeiro fone de ouvido a oferecer rastreamento de mãos, o Oculus Quest já o faz há algum tempo. Mas o fato de esse rastreamento ser o padrão imediato mostra que o Mova se destina a ser intuitivo, imersivo e fácil de usar.

A outra principal diferença é que, quando a maioria dos fones de ouvido VR se concentra nos jogos, o XRSpace Mova foi projetado mais para a experiência social.

Para esse fim, a empresa também criou um mundo virtual para os usuários explorarem. O XRSpace Manova, como é conhecido, é uma plataforma de VR com espaços públicos e privados.

Os usuários terão suas próprias casas virtuais, onde poderão se reunir com amigos e familiares para conversar, participar de atividades ou assistir a filmes. Mas eles também poderão se aventurar em espaços públicos que incluem um centro da cidade, praia, parque de diversões, boate e muito mais.

O espaço público do XRSpace Manova nos foi descrito como uma área onde você pode explorar, encontrar-se com pessoas, comprar ingressos para ir ao cinema ou até mesmo ir a uma arena para assistir a eventos esportivos.

Toda essa experiência foi projetada para ser intuitiva e natural. O XPSpace construiu seu sistema virtual para permitir que os usuários criem avatares de corpo inteiro realistas com movimentos corporais convincentes. Isso inclui a conscientização contextual baseada em IA, para que seu avatar sorria e use expressões faciais naturais quando você conhecer outras pessoas no mundo.

O XRSpace também diz que o rastreamento manual embutido resultará em apertos de mão com sensação natural, nota máxima, ondulação, palmas e muito mais. A empresa também nos disse que você poderá comprar rastreadores adicionais para melhorar ainda mais o rastreamento de suas pernas e braços, para que você possa praticar esportes (por exemplo) dentro do mundo virtual com mais facilidade.

Além da capacidade de explorar e se encontrar com outras pessoas, os usuários também poderão se envolver em experiências de "Bem-estar digital", graças ao MagicLOHAS. Isso é expresso como "uma combinação de experiências únicas que promovem estilos de vida saudáveis e ativos por meio da RV". Isso inclui Tai-Chi virtual, exercícios de alongamento corporal, ioga, aeróbica, ciclismo e muito mais.

Sting Tao, presidente da plataforma, falou um pouco mais sobre a oferta virtual da Manova e suas experiências associadas:

"Durante esse bloqueio global, todos testemunhamos em primeira mão a importância da união. No XRSpace Manova, criamos um avatar digital realista, gestos sociais e muitos lugares onde as pessoas podem ficar juntas, vivenciando situações sociais cotidianas sem limites. Estamos felizes por poder oferecer a tão necessária intimidade humana, ajudando o mundo a se adaptar ao novo normal com nossos maravilhosos produtos ".

Além de relaxar com os amigos, as experiências do XPSpace também estão definidas para incluir salas de aula de RV, salas de reunião e oportunidades de aprendizado on-line. A empresa também está trabalhando com vários outros parceiros para adicionar outras experiências no futuro. Isso inclui, por exemplo, parcerias com empresas imobiliárias que podem escanear o interior de casas do mundo real para possibilitar a exploração de casas à venda sem sair da sua.

Adicione jogos, conteúdo de vídeo de realidade virtual e muito mais e você certamente terá uma proposta interessante.

Ainda não se sabe se ele terá apelo no mercado de massa. O usuário médio vai querer colocar um fone de ouvido VR apenas para poder se encontrar com os amigos ou fazer Yoga online? Talvez se a situação social atual se prolongar por tempo suficiente. Se nada mais, o momento é perfeito.

Saiba mais sobre o XRSpace no site da empresa e no canal do YouTube.