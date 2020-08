Facebook Connect 2020: como assistir e o que esperar

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Facebook rebatizou o Oculus Connect para Facebook Connect e anunciou quando será realizado. Aqui está o que você precisa saber.

Facebook Connect é o novo nome da conferência anual de desenvolvedores do Facebook para todas as coisas de realidade virtual. Por sete anos, foi chamado de Oculus Connect . Devido à pandemia, o Facebook disse que o primeiro Facebook Connect será uma conferência inteiramente virtual, sem nenhum componente presencial.

Também a partir deste ano, o Facebook começou a lançar sua conferência Facebook Connect não apenas como uma vitrine para seus mais recentes esforços de realidade virtual, mas também de realidade aumentada. O Facebook Reality Labs, uma unidade que agora cobre todos os esforços de RV e AR do Facebook, será a atração principal do Connect 2020. Um comunicado à imprensa da Oculus até sugeriu que o apelido do Facebook Reality Labs aumenta a “clareza” em torno das equipes de AR e VR do Facebook.

O Facebook comprou o Oculus VR em 2014 por US $ 2 bilhões e, até recentemente, evitava-se em grande parte integrar os produtos Oculus profundamente à rede social. (No entanto, o próprio Facebook se interessou simultaneamente por RV.) O rebranding do Oculus Connect parece ser parte de várias novas mudanças onde o Facebook não está mais mantendo o Oculus separado. Por exemplo, o Facebook agora exige logins do Facebook em fones de ouvido Oculus .

O Facebook Connect estará online apenas este ano. Começa em 16 de setembro de 2020 e será transmitido publicamente online. Esperamos incorporar o stream aqui assim que estiver disponível, mas suspeitamos que você também poderá sintonizar no site FacebookConnect.com .

Embora o Facebook não tenha revelado uma programação, ele disse que haverá mais de 15 sessões e mais de 35 palestrantes. Você pode ver a lista de tópicos da sessão e palestrantes aqui . O CEO do Facebook, Mark Zuckerberg, e Michael Abrash, da Oculus, também devem aparecer durante a apresentação.

O Facebook Connect 2020 sem dúvida destacará as notícias de realidade virtual e realidade aumentada do guarda-chuva do Facebook Reality Labs, que atualmente consiste em jogos e fones de ouvido Oculus VR, Spark AR, sistema AR baseado em telefone do Facebook e videofone do Portal do Facebook.

Normalmente, a Oculus libera novo hardware no Connect e, neste ano, não temos razão para acreditar que também não será o caso. Graças às imagens que vazaram, o boato já pensa que um fone de ouvido Oculus Quest atualizado pode ser lançado neste outono.

Escrito por Maggie Tillman.