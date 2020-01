Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Scalextric é ampliar seu apelo, alcançando a geração do milênio e aqueles que procuram se divertir com uma variedade de carros novos de filmes e programas de TV, incluindo Only Fools and Horses e Back To The Future.

Preocupados que o brinquedo dos carros de caça-níqueis tenha ficado "sério demais" nos últimos anos, à medida que perseguiam o realismo por diversão e entretenimento, os novos carros serão vendidos por conta própria, e não como parte de um cenário temático.

É uma medida, diz Scalextric , que significa que será capaz de manter a entrada para reduzir custos e se tornar uma possível compra por impulso.

Um porta-voz da empresa confirmou ao Pocket-lint que os novos carros estarão à venda a partir de abril e custarão 49 libras quando forem lançados no Reino Unido.

Até agora, os carros incluem o famoso DeLorean, de salto no tempo, de Volta ao Futuro, e Ford Cortina e Robin Reliant, do clássico de comédia da BBC Only Fools and Horses.

O DeLorean apresentará um capacitor de fluxo de trabalho, luzes de trabalho e uma haste de iluminação acoplável, permitindo que você reconheça a cena final do primeiro filme.

O famoso motor amarelo conduzido por Del Boy e Rodney será o primeiro carro de três rodas da Hornby, fabricante da Scalextric.

E quanto ao próximo? Embora um porta-voz da empresa não diga, conversando abertamente com a Pocket-lint, temos a impressão de que haverá mais carros icônicos que ressoam com públicos semelhantes no futuro.

Uma dessas promessas é mais carros de James Bond. Os novos carros, que serão lançados para coincidir com o novo filme de Bond No Time To Die nos cinemas, também estarão disponíveis por conta própria, permitindo que os pilotos os adicionem aos sets atuais sem ter que investir em uma oferta completa.

A nova linha de James Bond será lançada com um Aston Martin DB5 prateado e um Aston Martin V8, ambos apresentados no próximo filme No Time To Die.