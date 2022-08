Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Lego revelou um novo conjunto de edições de colecionadores que deve agradar aos fãs de Harry Potter. O conjunto de edição de colecionadores Hogwart's Express inclui não apenas um modelo Lego do clássico motor a vapor, mas também uma pequena réplica da plataforma 9 ¾.

O modelo Lego do trem Hogwarts Express mede 118cm de comprimento e inclui todos os tipos de pequenos detalhes para adicionar à magia. Ele apresenta não apenas tijolos iluminados, mas também uma gama de detalhes finos em toda a locomotiva a vapor, o vagão de carvão e o vagão de passageiros.

O trem se senta orgulhosamente em sua via que funciona como uma base de exibição para o modelo onde ele pode virar suas rodas e ser plenamente admirado.

Como se isso não fosse suficiente, esta edição de colecionador também inclui 20 mini figuras de Lego de Harry Potter. São todas suas favoritas, incluindo Ron Weasley, Hermione Granger, Remus Lupin, Ginny Weasley, Draco Malfoy e muitas outras.

Lego diz que a edição do colecionador Hogwarts Express lhe permitirá recriar quatro cenas clássicas da série, para que você possa apreciá-las na forma de Lego.

Marcos Bessa, Lego Designer comentou: "Os filmes de Harry Potter acendem esse sentimento de magia dentro de todos nós". Quando estávamos trabalhando neste set, queríamos trazer à vida momentos diferentes de todos os filmes. Quer seu favorito seja a reunião original do trio no trem ou momentos de filmes mais tarde na série, este set realmente traz de volta memórias encantadoras de todas as nossas partes favoritas dos filmes de Harry Potter".

O set estará disponível a partir de 31 de agosto de 2022 e será vendido no varejo por £429,99, $449,99 ou EUR499,99.

Escrito por Adrian Willings.