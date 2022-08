A maior loja Lego do mundo recebe uma reforma em Londres

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Lego revelou uma reforma completa do que agora é oficialmente a maior loja Lego do mundo, na forma da principal loja na Leicester Square, em Londres.

A localização central foi remodelada e agora tem ainda mais filmagens quadradas em oferta, repletas de novos displays que são quintessenciais para o Reino Unido e algumas das linhas de maior sucesso da Lego.

Isso significa que você pode dizer olá ao elenco da saga Harry Potter em sua forma de Lego, por exemplo.

Também está presente e correto o icônico Aston Martin de um certo agente 007 chamado James Bond, que tantas vezes percorreu Londres em suas várias saídas de tela.

A loja também não está limitada apenas a ícones mais recentes - o mundialmente famoso dramaturgo William Shakespeare está presente e correto com sua cavanhaque reconhecível, pronta para fotos posadas à medida que você se desloca pela loja.

Ele faz com que a experiência de compra seja ainda mais colorida e eclética do que já foi, e cimenta a loja como um destino tanto para turistas quanto para amantes de legados, se eles estiverem no centro de Londres e arredores.

Melhores ofertas do Prime Day 2022 da Amazônia EUA: Echo, Kindle, AirPods e muito mais Por Chris Hall · 13 Julho 2022 O Amazon Prime Day foi ao ar, com acordos surgindo através de uma gama de produtos. Estamos aqui para orientá-lo para os melhores negócios.

A loja agora está aberta mais uma vez, para que você possa aparecer para ver que novos conjuntos você gostaria de pegar, com alguns poucos negócios em lojas, permitindo que você saia com pequenos conjuntos de bônus se você gastar mais de £120 em sua visita antes de 14 de agosto de 2022.

Escrito por Max Freeman-Mills.