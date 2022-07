Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A parceria da Lego com a Nintendo nos kits Super Mario continua a dar frutos frescos, pois revela o mais recente conjunto em sua linha - uma versão hulking do Bowser, desta vez chamada The Mighty Bowser.

Ao invés da versão em bloco diminuta do arqui-inimigo de Mario que já esteve em outros kits, esta é uma figura mais parecida com a vida, de tamanho gigantesco, que compreende uma enorme quantidade de 2.807 peças.

Ele também é totalmente posável, com braços, pernas, cauda, cabeça, boca e pescoço, todos capazes de serem movidos para que você possa dar a ele a pose e a expressão que melhor se adapte ao seu conjunto em um dado momento.

O Mighty Bowser fica em uma fatia de tijolos temáticos ao castelo que deve lembrar a qualquer um que já tenha jogado um jogo de Mario ou dois de muitas arenas de chefes finais, o que é perfeito para exibi-lo.

Se você já tem o Lego Super Mario Starter Course, você será capaz de colocar qualquer um de Mario, Luigi ou Peach contra Bowser com elementos interativos, tornando-o outro na linha que oferece algumas possibilidades aprimoradas.

É um conjunto realmente divertido, mas também será mais caro do que a maioria dos outros Super Mario, chegando a $270 (embora esse preço não chocará nenhum Lego affionados moderno por nenhum meio). Ela estará disponível na Lego a partir de 1º de outubro de 2022.

Escrito por Max Freeman-Mills.