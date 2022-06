Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Lego vai reimaginar dois de seus conjuntos clássicos mais queridos como parte das comemorações do 90º aniversário da marca.

Haverá edições patrimoniais do Lego Lion Knights' Castle e Lego Galaxy Explorer.

Anunciados durante a Lego Con 2022 no final de semana e disponíveis a partir do início de agosto, cada conjunto é baseado no equivalente dos anos 70, mas com algumas reviravoltas modernas.

O castelo, por exemplo, é muito mais complexo do que os castelos lançados como parte da coleção dos Cavaleiros de Lego em 1978. Já o Galaxy Explorer é mais detalhado do que o original de 1979.

No entanto, cada um deles evoca boas lembranças e é voltado para os adultos que provavelmente os possuíram na primeira vez.

O novo Castelo dos Cavaleiros do Leão vem com 4.514 peças e estará disponível a partir de 3 de agosto de 2022, ao preço de US$399,99 / £344,99 / EUR399,99.

O Lego Galaxy Explorer 2022 edição estará disponível a partir de 1 de agosto por $99,99 / £89,99 / EUR99,99.

Também anunciado durante o Lego Con é um novo conjunto baseado na próxima seqüência Avatar. O Lego Avatar Toruk Makto & Árvore das Almas estará disponível a partir do início de outubro e lhe dará um retorno de cerca de US$ 150.

Você pode assistir ao Lego Con livestream novamente aqui.

Escrito por Rik Henderson.